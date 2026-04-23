۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۵۷

تصادف خودروی پیکان و پراید در محور خنداب ۶ مصدوم برجای گذاشت

اراک- رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: برخورد ۲ خودروی پیکان و پراید در محور خنداب، ابتدای روستای ده شیرخان، منجر به مصدومیت ۶ نفر شد.

بهروز ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساعت ۲۰ دقیقه شامگاه امشب پنجشنبه گزارشی از وقوع تصادف میان یک دستگاه خودروی پیکان و پراید در محور خنداب، ابتدای روستای ده شیرخان، به سامانه اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی اعلام شد.

وی افزود: با دریافت این گزارش، سه کد عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی با اشاره به مصدومیت ۶ نفر در این سانحه رانندگی گفت:کارشناسان اورژانس پس از انجام ارزیابی و اقدامات تخصصی فوریت پزشکی، سه مصدوم این حادثه را به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) اراک و سه مصدوم دیگر را به بیمارستان تأمین اجتماعی شازند منتقل کردند.

