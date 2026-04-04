به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، رسانههای اسرائیلی با انتقاد شدید از وضعیت موجود، اعتراف کردند که تمام وعدههای مقامات سیاسی و فرماندهی منطقه شمال به شهرکنشینان، عملاً از میان رفته و امنیت به این منطقه بازنگشته است.
این گزارشی همزمان با آن صورت می گیرد که مقاومت اسلامی لبنان (حزبالله)، سلسله عملیات گسترده و ترکیبی اش را در عمق و نوار مرزی اراضی اشغالی به شدت افزایش داده است.
در همین راستا، مقاومت اسلامی اعلام کرد: زیرساختهای حساس ارتش رژیم صهیونیستی در شهر اشغالی حیفا را با موشکهای ویژه و منحصربهفرد هدف قرار داده است.
از سوی دیگر، رزمندگان مقاومت در چندین نوبت، تجمعات نظامی و خودروهای زرهی ارتش دشمن را در مناطق «السدر»، «تله فریز» و «تله غدماثا» در شهرک عیناتا هدف حملات سنگین موشکی قرار دادند.
همزمان با این حملات، حزبالله با انجام یک شبیخون دقیق به نیروهای اسرائیلی مستقر در نزدیکی «مثلث التحریر»، با سلاحهای سبک و متوسط با آنها درگیر شده و تلفات قطعی به دشمن وارد کرد.
همچنین سایت «المالکیه» و سایت توپخانهای تازه تأسیس در نزدیکی «الصدح» نیز هدف حملات توپخانهای و موشکی قرار گرفتند.
از سوی دیگر، شهرک اشغالی نهاریا برای سومین بار پیاپی هدف حملات موشکی قرار گرفت.
رسانههای صهیونیستی همچنین از اصابت مستقیم به ساختمانی در شهرک «المطله» و وقوع خسارات بسیار سنگین خبر دادند.
همچنین آژیرهای خطر در جولان، الجلیل و منطقه خلیج حیفا به طور ممتد به صدا درآمده است.
شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز تأیید کرد که حجم شلیکها به سمت مناطق شمالی و جولان اشغالی بیسابقه بوده و سامانههای پدافندی در رهگیری بسیاری از این موشک ها ناکام ماندهاند.
