اعتماد کارکنان پنتاگون به وزیر جنگ آمریکا کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی دیلی میل در گزارشی به نقل از منابع آگاه که خواستند نام آنها فاش نشود، نوشت: بسیاری از کارکنان وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) پس از آغاز جنگ علیه ایران، اعتماد خود به پیت هگست وزیر جنگ این کشور را از دست داده‌اند.

در گزارش دیلی میل آمده است: اگرچه پیت هگست پس از آغاز جنگ علیه ایران همچنان مورد حمایت دونالد ترامپ قرار دارد و نشانه‌ای از کنار رفتن او دیده نمی‌شود و رئیس جمهور آمریکا در نشست اخیر اعضای کابینه خود با وجود انتقادها، از وزیر جنگ خود حمایت کرده و او را فردی مناسب برای این سمت دانسته است اما با این حال، بخشی از کارکنان پنتاگون از لحن و عملکرد او در قبال جنگ ناراضی هستند و می‌گویند که اظهارات تند و نمایشی هگست، به‌جای ایجاد اطمینان به تشدید نگرانی‌ها دامن زده است و برخی منابع داخلی پنتاگون نیز معتقدند که او جنگ را بیش از اندازه سبک و احساسی جلوه می‌دهد.

این گزارش می‌افزاید: هگست طی ماه‌های گذشته به‌دلیل رویکرد سخت‌گیرانه‌اش در برابر رسانه‌ها، محدود کردن دسترسی اطلاعاتی و کنار گذاشتن برخی مقام‌های ارشد نظامی، زیر فشار انتقادها قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، منتقدان هگست می‌گویند که این سبک مدیریت، اعتماد در بدنه پنتاگون را فرسوده و فضای تصمیم‌گیری را سیاسی‌تر کرده است و اتخاذ تصمیم‌های مهم و حساس در این وزارتخانه به جای آنکه مبتنی بر عقل و منطق باشد، بر احساسات تکیه دارد و این موضوع حتی در انتخاب نام عملیات «خشم حماسی» نیز ظهور و بروز پیدا کرده است.

در پایان گزارش دیلی میل آمده است: همزمان با ادامه جنگ با ایران و افزایش حساسیت افکار عمومی در آمریکا علیه تداوم آن، برخی مقام‌های پنتاگون امیدوارند که عملکرد هگست زیر ذره‌بین بیشتری قرار گیرد و هزینه‌های سیاسی و اداری رویکرد او آشکارتر شود، چرا که به گفته آنها زندگی بیش از دو میلیون آمریکایی یونیفرم‌پوش تا حدود زیادی به تصمیم‌های احساسی، غیرمنطقی و ساده‌انگارانه وزیر جنگ این کشور بستگی دارد.