توضیح زنوزی در مورد مکاتبه با فیفا و چند باشگاه‌/ بارسلونا پاسخ داد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا زنوزی مالک باشگاه تراکتور تبریز در خصوص ارسال نامه به جیانی اینفانتینو رئیس فیفا درباره وضعیت فعلی کشور در جنگ تحمیلی با دشمن صهیونیستی- آمریکایی گفت: فیفا جایزه صلح به کسی داده که به کشور ما حمله کرده و مردم عزیز ایران را کشته است. به کسی جایزه صلح دادند که به مدرسه میناب حمله کرد و کودکان دختر را کشت. آمریکا مردم بی دفاع را به شهادت می رساند.

مالک باشگاه تراکتور پاسخ کوبنده‌ای به افرادی که او را حامی تجزیه طلبی در ایران دیدند داد و گفت: دیدم یکسری افراد که فکر کنم خائن وطن هستند ویدئویی تهیه کرده اند که من را تجزیه طلب معرفی می کند. من می خواهم جواب چنین افرادی را بدهم و بگویم که من تجزیه طلب هستم اما تجزیه خاک و وطنم را نه بلکه تجزیه تک تک شماها را می خواهم. ما تجزیه طلب برای شما هستیم که اتفاقا شماها را تجزیه کنیم. آنها میادین ورزشی را از بین می برند. فیفا به این آدم (منظور ترامپ) جایزه داد.

او افزود: فکر می کنم سر همین نامه به اردوی تیم ملی آمد. غیر از فیفا به تمام فدراسیون‌های عضو و تمام باشگاه های مطرح دنیا رونوشت فرستادیم. چند باشگاه مهم دیگر مثل بارسلونا پاسخ نامه ما را دادند.

زنوزی درباره برخورد برخی افراد یادآور شد: نمی گویم مشکل در کشور نداشتیم اما واقعیت را باید دید. شما با سرپرست خانواده وقتی مشکل دارید به شارلاتان محل نگویید بیا و خانواده من را نابود کن. باید خاک بر سر امثال شما کنم که چنین دیدگاهی دارید.

مالک تراکتور تأکید کرد: باور کنید اگر همه چیز را هم می دادیم مثل انرژی هسته ای و حقوق بشر و .... باز هم به ما حمله می شد. دلیلش این است که آنها با کلیت ایران مشکل دارند. آنها دنبال تجزیه ایران هستند.

او در خصوص اینکه آیا تیم ملی فوتبال باید در جام جهانی ۲۰۲۶ شرکت کند، خاطرنشان کرد: من نظرم این است تیم ملی حقش است در جام جهانی حاضر شود. با آقای قلعه‌نویی که واقعا زحمتکش است در ارتباط هستم و از او به خاط تلاش برای موفقیت تیم ملی ممنون هستم. با کمترین امکانات در حال برگزاری اردوهای تیم ملی هستیم. اکنون پرواز نیست و با اتوبوس رفت و آمد شده است.

زنوزی افزود: من خاک پای ملت ایران هستم و از تمام کسانی که این روزها در حال دفاع از کشور هستند صمیمانه تشکر می کنم و دست آنها را می بوسم و امیدوار به پیروزی کشورمان هستم.