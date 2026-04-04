حجت الاسلام ایمانی پور به پویش مردمی «جانفدا برای ایران» پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه پویش مردمی «جانفدا برای ایران»، حجت الاسلام محمدمهدی ایمانیپور با انتشار پیامی خطاب به ملت ایران به جمع «جانفدایان ایران» پیوست.
متن پیام حجت الاسلام ایمانیپور به شرح زیر است:
"بسمالله الرحمن الرحیم
ملت بزرگ، سرافراز و مبعوث ایران؛
امروز ما در نقطهای از تاریخ ایستادهایم که دفاع از این سرزمین، دیگر صرفاً دفاع از خاک و مرز نیست؛ بلکه دفاع از حقیقتی عمیقتر و ریشهدارتر است؛ دفاعی که به هویت، معنا و موجودیت ما گره خورده است.
پویش مردمی «جانفدا برای ایران» را باید تجلی یک «دفاع مقدس هستیشناختی» دانست؛ دفاعی که در آن، ملت ایران از آنچه هست و آنچه باید باشد، پاسداری میکند. این حرکت، نهتنها نشاندهنده آمادگی برای ایثار، بلکه بیانگر آگاهی عمیق نسبت به جایگاه تاریخی و تمدنی ایران اسلامی است.
اینجانب، با افتخار به جمع «جانفدایان ایران» میپیوندم و اعلام میدارم که در این مسیر، مسئولیت ما تنها ایستادگی در برابر تهدیدات ظاهری نیست، بلکه صیانت از روح، هویت و حقیقت این ملت است؛ حقیقتی که در فرهنگ، ایمان، استقلالطلبی و آرمانخواهی ما ریشه دارد.
امروز، بیش از هر زمان دیگر، نیازمند آن هستیم که این دفاع را نهفقط در میدانهای عینی، بلکه در ساحت اندیشه، فرهنگ و روایت نیز به پیش ببریم. چرا که اگر روایت خود را از دست بدهیم، حقیقت خود را نیز در معرض خطر قرار دادهایم.
ملت ایران نشان داده است که در بزنگاههای تاریخی، با بصیرت و وحدت، از هستی خویش دفاع کرده و خواهد کرد. این حضور میلیونی در پویش «جانفدا برای ایران»، گواهی است بر زنده بودن این حقیقت.
با توکل بر خداوند متعال، بر این عهد استوار میمانیم.
والسلام علیکم و رحمهالله
