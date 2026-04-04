به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه اقتصادی «کوبیسی لتر» در گزارشی اعلام کرد جهان در حال حاضر با یکی از بزرگترین بحرانهای انرژی در تاریخ مواجه شده است.
بر اساس این گزارش، کل صادرات فرآوردههای نفتی از خاورمیانه در ماه مارس با کاهش ۶۳ درصدی روبهرو شده که معادل افتی حدود ۴.۸ میلیون بشکه در روز است و میزان صادرات را به حدود ۲.۸ میلیون بشکه در روز رسانده است.
این گزارش میافزاید از حدود ۲.۸ میلیون بشکه در روز صادرات باقیمانده، نزدیک به ۱.۱ میلیون بشکه در روز، معادل ۳۹ درصد، از طریق بنادر دریای سرخ عربستان و با دور زدن تنگه هرمز انجام میشود.
بر اساس این گزارش، سوخت جت بیشترین کاهش را تجربه کرده و صادرات آن با افت ۸۵ درصدی مواجه شده است؛ موضوعی که به لغو برخی پروازها و بروز کمبود سوخت در منطقه آسیا و اقیانوسیه منجر شده است.
همچنین صادرات الپیجی و نفتا نیز با کاهش حدود یک میلیون بشکه در روز روبهرو شده است. در همین حال، صادرات گازوئیل، بنزین و نفت کوره نیز افت شدیدی را تجربه کرده و بین ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته است.
در این گزارش تأکید شده است که بحران در تنگه هرمز به طور جدی در حال شکلگیری است و پیامدهای آن میتواند بازار جهانی انرژی را با چالشهای گستردهتری مواجه کند.
