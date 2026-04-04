تنها لاشه ای از حقوق بین الملل باقی مانده است؛ محکومیت تعرض به دانشگاه

علیرضا عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اتفاقاتی که در این ۳۶ روز از جنگ رخ داده است می توان گفت که از حقوق بین المللی جز جسد و لاشه ای باقی نمانده است.

رئیس دانشگاه اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بر اساس کنوانسیون ۴ گانه ژنو و بسیاری از اسناد بین المللی از حمله به مراکز علمی و زیرساخت ها در جنگ ها ممانعت شده است، گفت: با این وجود می بینیم که دشمن آمریکایی- صهیونیستی بی توجه به حقوق بین الملل به مراکز علمی و دانشگاهی ما تعرض می‌کند.

وی بیان کرد: دشمن جنایتکار به هیچ قاعده و و قانون بین المللی پایبند نیست و با توسل به زور می خواهد به اهداف نامشروع خود برسد که ما به عنوان بخشی از جامعه دانشگاهی این جنایت در تعرض به دانشگاه ها را محکوم می کنیم.

عزیزی با اشاره به اینکه باور ما بر این است که در نهایت نصرت الهی شامل حال ملت ایران خواهد شد، ادامه داد: اینکه برخی بگویند اگر دشمن به دانشگاه ما تعرض کرد ما مقابله به مثل نکنیم هیچ گونه وجهی ندارد و چنین رویکردی موجب جری شدن دشمن می شود.

رئیس دانشگاه اسلامی خراسان جنوبی یادآور شد: ما در دانشگاه آزاد اسلامی هم بیانیه محکومیت را صادر کردیم و هم باور قلبی ما بر این است که این اقدامات دشمن نشانه استیصال او است.