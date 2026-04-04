۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۹

آغاز فعالیت سامانه ویزیت آنلاین از ۱۵ فروردین 

سامانه ویزیت آنلاین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بستر اینترنت ملی، برای ارائه‌ خدمات ویزیت و مشاوره پزشکی از راه دور به عموم بیماران در تمامی نقاط کشور راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و بنابر اعلام معاونت توسعه مدیریت و منابع و به همت مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در راستای اجرای عدالت در سلامت و بهره‌مندی هموطنان از مشاوره‌های تخصصی-درمانی و به منظور حفظ امنیت هموطنان و کاهش مراجعات حضوری به مراکز درمانی سامانه ویزیت آنلاین راه اندازی شده است.

تمامی متقاضیان دریافت خدمت ویزیت آنلاین با مراجعه به پنل تجمیعی نوبت دهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به آدرس nobat.sbmu.ac.ir ضمن دریافت نوبت ویزیت آنلاین، می‌توانند در زمان اخذ شده از خدمات کلینیک های مجازی بهره‌مند شوند.

پزشکان با ورود به پنل مربوطه به آدرس Dr.sbmu.ac.ir امکان مشاهده لیست بیماران خود و انجام ویزیت آنلان در ساعت مقرر را دارند.

همچنین، با هدف ارتقای کیفیت خدمات درمانی، در سامانه ویزیت آنلاین امکان ارسال و به اشتراک گذاری فایل برای بیماران فراهم شده تا بیماران بتوانند فایل‌های نتایج آزمایش‌های بالینی، نتایج تصویربرداری و...، را با پزشک معالج خود به اشتراک بگذارند.

در این سامانه ارتباط بین پزشک و بیمار به شیوه تصویری، صوتی و متنی ممکن شده است.

محمد رضازاده

