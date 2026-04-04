به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به سازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر موافقت دولت و نیروهای مسلح در راستای تجویز عبور کشتیهای حامل کالاهای بشر دوستانه به ویژه کالاهای اساسی و نهادههای دامی از تنگه هرمز، از این سازمان خواسته شد تمهیدات لازم برای عبور کشتیهایی که به مقصد ایران در حال حرکت بوده و یا در دریای عمان حضور دارند بر اساس پروتکلهای صادر شده در دستور کار قرار گیرد.
بر این اساس اتحادیه نهادههای دام و طیور و انجمن غلات به عنوان تشکلهای تامین نهاده در کشور از اعضای خود خواسته اند بر اساس مجوز مذکور نسبت به ارسال محمولههای کشتیهای حامل کالاهای اساسی جهت تخلیه در بنادر جنوبی اقدام کنند.
