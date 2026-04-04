  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۴۴

ضربه بسیار نادر ایران به آمریکا با هدف قرار دادن جنگنده

خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرد که سرنگونی دو فروند هواپیمای نظامی آمریکایی توسط ایران، ضربه‌ای بسیار نادر در ۲۴ سال گذشته به آمریکا بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از مقام های آمریکایی نوشت: ایران ۱۴ فروردین یک فروند جنگنده اف-۱۵ آمریکایی را سرنگون کرد که تاکنون یکی از خلبانان آن نجات یافته و جستجو برای خلبان دیگر همچنان ادامه دارد. رسانه‌های دولتی ایران همچنین اعلام کردند که دیروز نیز یک جنگنده آ-۱۰ آمریکایی با آتش پدافند نیروهای ایرانی سقوط کرد.

هوستون کانتول (Houston Cantwell) سرتیپ بازنشسته نیروی هوایی و خلبان پیشین جنگنده اف-۱۶ گفت که آخرین بار یک فروند جنگنده پشتیبانی نزدیک آ-۱۰ در سال ۲۰۰۳ و حین حمله به عراق سرنگون شد.

به ظن مارک کانسیان (Mark Cancian)، سرهنگ بازنشسته نیروی دریایی و مشاور ارشد دفاعی مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، احتمالاً یک موشک دوش‌پرتاب موجب سقوط جنگنده اف-۱۵ شده است.

به نوشته این رسانه آمریکایی، هواپیماهایی که روز جمعه سقوط کردند، نخستین هواپیماهای آمریکایی سرنشین داری نبودند که در ایران از بین رفتند.

در سال ۱۳۵۸ و در جریان عملیات نافرجام آزادی آمریکایی‌ها نیز یک هلیکوپتر و یک هواپیمای باری پس از برخورد با یکدیگر منفجر شده و هشت نفر کشته شدند.

کد مطلب 6791281

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها