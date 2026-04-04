ضربه بسیار نادر ایران به آمریکا با هدف قرار دادن جنگنده

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از مقام های آمریکایی نوشت: ایران ۱۴ فروردین یک فروند جنگنده اف-۱۵ آمریکایی را سرنگون کرد که تاکنون یکی از خلبانان آن نجات یافته و جستجو برای خلبان دیگر همچنان ادامه دارد. رسانه‌های دولتی ایران همچنین اعلام کردند که دیروز نیز یک جنگنده آ-۱۰ آمریکایی با آتش پدافند نیروهای ایرانی سقوط کرد.

هوستون کانتول (Houston Cantwell) سرتیپ بازنشسته نیروی هوایی و خلبان پیشین جنگنده اف-۱۶ گفت که آخرین بار یک فروند جنگنده پشتیبانی نزدیک آ-۱۰ در سال ۲۰۰۳ و حین حمله به عراق سرنگون شد.

به ظن مارک کانسیان (Mark Cancian)، سرهنگ بازنشسته نیروی دریایی و مشاور ارشد دفاعی مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، احتمالاً یک موشک دوش‌پرتاب موجب سقوط جنگنده اف-۱۵ شده است.

به نوشته این رسانه آمریکایی، هواپیماهایی که روز جمعه سقوط کردند، نخستین هواپیماهای آمریکایی سرنشین داری نبودند که در ایران از بین رفتند.

در سال ۱۳۵۸ و در جریان عملیات نافرجام آزادی آمریکایی‌ها نیز یک هلیکوپتر و یک هواپیمای باری پس از برخورد با یکدیگر منفجر شده و هشت نفر کشته شدند.