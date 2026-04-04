به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان انرژی اتمی امروز شنبه ۱۵ فروردین پس از چهارمین حمله به تاسیسات اتمی بوشهر از سوی ایالات متحده و اسرائیل، در حساب ایکس خود نوشت: محکومیت حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و پایان‌دادن به بی‌عملی در برابر آن، حداقل انتظار از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب مسئولیت‌های اساسنامه‌ای آن است. جمهوری‌ اسلامی ایران نیز صیانت از حقوق حاکمیتی هسته‌ای خود و بررسی دلایل این بی‌عملی از سوی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از مسیرهای حقوقی پیگیری می‌کند.