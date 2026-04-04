به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان انرژی اتمی امروز شنبه ۱۵ فروردین پس از چهارمین حمله به تاسیسات اتمی بوشهر از سوی ایالات متحده و اسرائیل، در حساب ایکس خود نوشت: محکومیت حمله به تأسیسات هستهای صلحآمیز ایران و پایاندادن به بیعملی در برابر آن، حداقل انتظار از آژانس بینالمللی انرژی اتمی در چارچوب مسئولیتهای اساسنامهای آن است. جمهوری اسلامی ایران نیز صیانت از حقوق حاکمیتی هستهای خود و بررسی دلایل این بیعملی از سوی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی را از مسیرهای حقوقی پیگیری میکند.
سازمان انرژی اتمی خواستار محکومیت حمله به تاسیسات هستهای صلحآمیز ایران با عنوان کمترین انتظار از آژانس بینالمللی انرژی اتمی شد.
