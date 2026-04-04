۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹

سازمان انرژی اتمی: بی‌عملی گروسی را از مسیرهای حقوقی پیگیری می‌کنیم

سازمان انرژی اتمی خواستار محکومیت حمله به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران با عنوان کمترین انتظار از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان انرژی اتمی امروز شنبه ۱۵ فروردین پس از چهارمین حمله به تاسیسات اتمی بوشهر از سوی ایالات متحده و اسرائیل، در حساب ایکس خود نوشت: محکومیت حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و پایان‌دادن به بی‌عملی در برابر آن، حداقل انتظار از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب مسئولیت‌های اساسنامه‌ای آن است. جمهوری‌ اسلامی ایران نیز صیانت از حقوق حاکمیتی هسته‌ای خود و بررسی دلایل این بی‌عملی از سوی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از مسیرهای حقوقی پیگیری می‌کند.

هادی رضایی

    • تندرو IR ۱۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      یک مورد نام ببرید که پیگیری حقوقی و دیپلماسی از مجامع بین‌المللی برای ما نتیجه داده باشه؟ولی ده ها مورد هست که پیگیری حقوقی جواب نداده از جمله تجاوز عراق به خاک ما،مذاکره با عراق برای گرفتن غرامت و آتش بس،به رسمیت شناخته شدن حق غنی سازی اورانیوم ایران که بارها در لوزان و بغداد و ژنو که نتیجه اش شد برجام و تحریمی برداشته نشد،تجاوز اسراییل در خرداد،تجاوز اسفندماه آمریکا و اسراییل که اونم با پیگیری حقوقی به نتیجه نمی رسه،کی باید به این نتیجه برسید که سازمان های بین المللی برای تامین منافع غربیاست؟
    • IR ۱۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      همکاری ایران با آژانس و گروسی غلط و اشتباه بوده است.
    • IR ۱۸:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      حمله آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران 100 درصد فقط به خاطر ناتوانی، کوتاهی، خیانت و سکوت آژانس و هم سازمان های بین المللی بوده است.
    • IR ۱۸:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      عزل شدن كافي نيست ترامپ و نتانيابو بايد بعنوان جنايتكار جنگي محاكمه و اعدام شوند . اين قوانين بين المللي خودشان هست
    • IR ۱۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار فوری و سریع باید کشورهای عربی را ترک کنند

