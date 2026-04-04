بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی طی امروز شنبه بعدازظهر و امشب باتوجهبه حاکمیت شرایط ناپایدار جوی بر روی منطقه علاوه بر افزایش پوشش ابر و گاهی وزش باد نسبتاً شدید در اغلب نقاط با شدت و ضعف بارش پراکنده و رگباری باران، رعدوبرق، در نواحی مستعد رگبار تگرگ پیشبینی میشود.
وی گفت: همچنین از فردا یکشنبه تا روز چهارشنبه باتوجهبه تراکم ابرها، بهویژه در ساعات بعدازظهر در برخی نقاط رخداد بارشهای بهصورت پراکنده انتظار میرود.
مدیرکل هواشناسی لرستان، عنوان کرد: طی امروزوفردا باتوجهبه جهت جریانات و تشکیل میدان باد بر روی صحرای کشور عراق، احتمال نفوذ گردوغبار به همراه کاهش میدان دید رخ خواهد داد.
مرادپور، بیان داشت: باتوجهبه ماهیت متغیر بارشهای فصل بهار، احتمال تقویت نقطهای مقادیر بارش وجود دارد، لذا پیرو هشدار سطح زرد صادره این شرایط در نقاطی با مخاطراتی همچون اختلال در تردد، لغزندگی جادهها، احتمال ایجاد رواناب و آبگرفتگی معابر، خطر اصابت صاعقه، مه آلودگی هوا و... همراه خواهد بود.
وی افزود: از نظر نوسانات دمایی، طی ۴۸ ساعت آینده دماهای شبانه روند کاهشی را خواهند داشت.
نظر شما