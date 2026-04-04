تحول غافلگیرکننده در عرصه نبرد و تغییر معادلات جنگ از سوی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، احمد مصلح الدیلمی، عضو ائتلاف الانبار عراق گفت: سامانههای پدافند هوایی ایران موفق شدهاند هفت جنگنده آمریکایی را رهگیری کنند و این تحول غافلگیرکنندهای است که توجه دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ را به خود جلب کرده است.
الدیلمی در گفتوگو با خبرگزاری المعلومه عراق گفت: سامانههای پدافند هوایی ایران با اعلام رهگیری و اسقاط هفت جنگنده آمریکایی از انواع مختلف با استفاده از موشکهای پیشرفته دوربرد که به تازگی در این جنگ مورد استفاده قرار گرفته در اولین تجربه استفاده، موفق عمل کردهاند، معادلات جنگ را تغییر دادند.
این عضو ائتلاف الانبار افزود: دولت ترامپ با تکذیب سقوط جنگندههای خود سعی کرد افکار عمومی را گمراه کند.
او ادامه داد: این موشکهای جدید میتوانند جنگندههایی با برد فراتر سامانههای پدافندی معمول را ساقط کنند.
