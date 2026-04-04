استاندار کرمانشاه: حماسه ۳۵ روزه مردم کرمانشاه یک رستاخیز ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر شنبه در نشست هم‌اندیشی و همفکری با اصحاب رسانه و فعالان جبهه تبیین و اطلاع‌رسانی استان، با اشاره به انسجام مثال‌زدنی ارکان مختلف کشور در مواجهه با توطئه‌های اخیر، اظهار داشت: در شرایطی که دشمن تمام توان خود را برای ضربه زدن به معیشت و آرامش مردم به کار بسته است، دولت و مدیران دستگاه‌های اجرایی با تشکیل ستاد پشتیبانی‌ جنگ و مدیریت بحران، اجازه کوچکترین سوءاستفاده‌ای را به بدخواهان ملت ندادند.

وی با بیان اینکه تأمین سوخت، ارز و نیازمندی‌های معیشتی در شرایط سخت جنگی به بهترین وجه ممکن مدیریت شد، افزود: در این مدت، گروه‌های جهادی و نیروهای مخلص بدون هیچ چشم‌داشتی در مناطق آسیب‌دیده حضور یافته و حماسه‌هایی خلق کردند که برای همیشه در تاریخ ثبت خواهد شد.

حضور ۳۵ شبه مردم یک «رستاخیز ملی» است

مدیر ارشد استان کرمانشاه اجتماعات شبانه و مستمر مردم را فراتر از یک راهپیمایی ساده توصیف کرد و گفت: حضور پرشور و حماسی مردم برای بیش از ۳۵ شب متوالی، یک «رستاخیز ملی» در برابر دشمن است. کجای دنیا می‌توان چنین مردمی را یافت که از روستا تا کلان‌شهر، این‌گونه یکپارچه و منسجم پشت سر رهبری، نیروهای مسلح و دولت‌مردان خود بایستند.

حبیبی با اشاره به نقش کلیدی ایران در جبهه مقاومت، تصریح کرد: امروز معنای حقیقی «ام‌القرای جهان اسلام» متجلی شده است. از انصارالله یمن تا حزب‌الله لبنان و عراق، همگی با محوریت ایران اسلامی عرصه را بر اشغالگران تنگ کرده‌اند. اکنون همه دنیا اعتراف می‌کنند که ایران قطب اصلی و تنظیم‌کننده معادلات جهان اسلام است و چشم امید همه مسلمانان به این خاک مقدس دوخته شده است.

استکبار با مدیریت تنگه هرمز به عجز افتاد

استاندار کرمانشاه با یادآوری ۴۷ سال تحریم ظالمانه و ایستادگی باشکوه ملت ایران، به مدیریت راهبردی تنگه هرمز اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: ما تنها بخشی از ظرفیت‌های عظیم خود را بروز دادیم و با یک مدیریت هوشمندانه در تنگه هرمز، استکبار را به عجز و ناتوانی انداختیم؛ به طوری که اکنون پیغام‌ها و پسغام‌های لرزان دشمنان برای جلوگیری از فلج شدن اقتصاد جهانی سرازیر شده است.

وی با تأکید بر اینکه ایران اسلامی تاکنون با نجابت و خویشتن‌داری با زورگویان برخورد کرده است، هشدار داد: دشمن اکنون عظمت اقتصادی و توان راهبردی ما را به خوبی درک کرده است. اگر خطای مجددی از سوی بدخواهان سر بزند، ایران اسلامی گزینه‌های کوبنده و پشیمان‌کننده دیگری روی میز دارد که در زمان مقتضی از آن‌ها استفاده خواهد کرد.

فروریختن هیمنه پوشالی آمریکا و تولد ایران جدید

ر حبیبی با بیان اینکه هیمنه پوشالی آمریکا در برابر اراده ملت ایران فروریخته است، گفت: انسجام ملی، ایران را به عنوان قدرت نوظهور جهانی به زورگویان معرفی کرده است. تحقیر روزمره استکبار در منطقه، ثمره حرکت در مسیر الهی و تبعیت محض از فرماندهی معظم کل قوا است.

وی ادامه داد: امروزه اراده ملت و توان نیروهای مسلح، سردمداران غرب را چنان سردرگم کرده که به نوعی دچار «آلزایمر سیاسی» شده‌اند؛ به طوری که سخنان و مواضع آن‌ها ساعت به ساعت تغییر کرده و دچار تناقض‌های آشکار می‌شود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به خسارات وارده به زیرساخت‌های کشور و شهادت رهبر و امام شهید، سرداران و فرماندهان ارزشمند، دانشمندان و نخبگان کشور طی حمله‌ دشمن، تصریح کرد: علی‌رغم تمام هزینه‌ها، این نبرد دو خروجی راهبردی داشت؛ نخست شکسته شدن هیمنه جهانی آمریکا و دوم، اعتراف رسمی دنیا به ظهور ایران جدید به عنوان یک قدرت نوین و اثرگذار در معادلات بین‌المللی.

وی با قدردانی از وحدت بی‌سابقه مردم کرمانشاه افزود: در ۳۵ شب گذشته، شاهد حماسه حضور مستمر مردم در خیابان‌ها بودیم. این یک‌صدایی و پشتیبانی قاطع از رهبر معظم انقلاب و نیروهای مسلح، فرصت هرگونه اختلافی را از دشمن گرفت و حتی بدخواهان نیز جرئت ابراز وجود پیدا نکردند.

کار رسانه‌ها مکمل حضور مردم و شلیک موشک‌هاست

حبیبی نقش رسانه را در نبرد فعلی، حیاتی و بی‌بدیل دانست و خطاب به خبرنگاران حاضر گفت: دست یکایک شما تبیین‌گران وطن‌دوست را می‌بوسم؛ چرا که کار شما مکملِ حضور مردم در خیابان و شلیک موشک‌ها در میدان است.

وی تأکید کرد: این شما هستید که با تصویرگریِ هوشمندانه از حضور مردم و بازنمایی اقتدار نظامی، به جامعه آرامش، انگیزه و اعتماد می‌بخشید. مسیر شما کاملاً درست است و به زودی جشن پیروزی نهایی جبهه اسلام را با روایتگری شما برگزار خواهیم کرد.

استاندار کرمانشاه از تمامی اهالی رسانه خواست که پایداری حماسه‌وار و ایستادگی باصلابت ملت ایران و همچنین جنایات بی‌شرمانه و وحشیانه دشمن که مصداق بارز جنایت جنگی است را برای همه مردم جهان به شایستگی روایت کنند.

اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی

مدیر ارشد استان با اشاره به نامگذاری هوشمندانه سال ۱۴۰۵ با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، خاطرنشان کرد: این نامگذاری دارای سه ضلع راهبردی است. در ایام بمباران‌ها، جوانان و فناوران ما در دانشگاه‌ها و واحدهای تولیدی اجازه ندادند چرخ اقتصاد متوقف شود و این تجلی واقعی اقتصاد مقاومتی است.

استاندار کرمانشاه در بخش پایانی سخنان خود با بیان خاطراتی تکان‌دهنده از روحیه بالای مردم در روزهای اخیر، گفت: در ملاقات با خواهر شهید «کهریزی» که هشت عزیز خود را در یک شب از دست داده بودند، چنان صلابت و انگیزه‌ای دیدم که ما از آن‌ها روحیه گرفتیم.

وی همچنین به دیداری با یک سرباز در جریان بازدید از نقطه صفر مرزی استان اشاره کرد و افزود: از سربازی که ۷ روز از زمان خدمتش گذشته بود پرسیدم چرا دنبال ترخیص نمی‌روی؟ پاسخ داد: «جناب استاندار، سربازی من تمام شده اما جنگ تمام نشده است؛ تا جنگ هست، من برای دفاع در مرز می‌مانم.»

دکتر حبیبی با تحسین اخلاق‌مداری اصناف کرمانشاه در شرایط بحرانی، به بازدید سحرگاهی خود از میدان میوه و تره‌بار اشاره کرد و اظهار داشت: کسبه شریف ما با غیرت مثال‌زدنی اعلام کردند که افزایش قیمت در زمان جنگ و فشار بر مردم را برای خود «حرام» می‌دانند. این روحیه بسیجی و همدلی، عاملی است که پیروزی قطعی ما را در برابر کفر جهانی تضمین می‌کند.