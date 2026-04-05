  1. استانها
  2. مازندران
۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۱۰

ترافیک سنگین در جاده چالوس و هراز

ساری- سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: در حال حاضر تردد در محورهای اصلی استان برقرار است.

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای استان اظهار کرد: تردد در محور چالوس-کرج و آزادراه تهران-شمال به صورت دوطرفه در جریان است، اما در مسیر شمال به جنوب این محور ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در محور هراز نیز ترافیک در مسیر رفت و برگشت محدوده تونل چلاو سنگین بوده و در مسیر شمال به جنوب محدوده بایجان، ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین جریان دارد.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران با بیان اینکه تردد در سایر محورهای استان روان است، تصریح کرد: در محورهای سوادکوه و کیاسر تردد به صورت عادی و بدون گره ترافیکی در جریان است.

صادقی با تأکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان، از مسافران خواست با توجه به شرایط ترافیکی، زمان سفر خود را مدیریت کنند.

کد مطلب 6791934

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها