ترافیک سنگین در جاده چالوس و هراز

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای استان اظهار کرد: تردد در محور چالوس-کرج و آزادراه تهران-شمال به صورت دوطرفه در جریان است، اما در مسیر شمال به جنوب این محور ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در محور هراز نیز ترافیک در مسیر رفت و برگشت محدوده تونل چلاو سنگین بوده و در مسیر شمال به جنوب محدوده بایجان، ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین جریان دارد.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران با بیان اینکه تردد در سایر محورهای استان روان است، تصریح کرد: در محورهای سوادکوه و کیاسر تردد به صورت عادی و بدون گره ترافیکی در جریان است.

صادقی با تأکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان، از مسافران خواست با توجه به شرایط ترافیکی، زمان سفر خود را مدیریت کنند.