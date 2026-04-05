۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

هشدار نارنجی هواشناسی؛ وزش باد شدید و افزایش ارتفاع موج در دریای عمان

زاهدان - مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان هشدار سطح نارنجی هواشناسی در پی وزش باد شدید و افزایش ارتفاع موج در دریای عمان صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری صبح یکشنبه به خبرنگاران اعلام کرد: از دوشنبه تا پنجشنبه (۱۷ تا ۲۰ فروردین)، در دریای عمان افزایش سرعت وزش باد با بیشینه‌ای حدود ۲۴ تا ۳۶ نات پیش‌بینی می‌شود. همچنین ارتفاع موج دریا به حدود ۲ متر، و در فرا ساحل بیش از ۲ متر خواهد رسید.

مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان توصیه کرد: از شنا، تفریحات دریایی، فعالیت‌های شیلاتی و ترددهای دریایی ـ به‌ویژه با شناور های سبک و نیمه‌سنگین ـ خودداری شود. همچنین فعالان حوزه دریا تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارات احتمالی در نظر بگیرند.

    • IR ۰۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      جای بارون خالیه ها

    پربازدیدها

    پربحث‌ها