۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹

هزینه تنش‌های خاورمیانه برای اقتصاد خلیج فارس از ۵۰ میلیارد دلار گذشت

گزارش آناتولی نشان می‌دهد درگیری‌های خاورمیانه و اختلال در تنگه هرمز با آسیب به تجارت، انرژی و گردشگری بیش از ۵۰ میلیارد دلار به اقتصاد کشورهای خلیج فارس خسارت زده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آناتولی در گزارشی اعلام کرد تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و اختلال در عبور و مرور نفتکش‌ها از تنگه هرمز، موجب کندی قابل توجه فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای حوزه خلیج فارس شده و هزینه این بحران ممکن است از ۵۰ میلیارد دلار فراتر رود.

بر اساس این گزارش، بخش‌هایی مانند تولید صنعتی، تأسیسات انرژی، مسیرهای تجاری، لجستیک، خدمات مالی و زیرساخت‌های گردشگری بیشترین آسیب را از این وضعیت متحمل شده‌اند.

افزایش قابل توجه حق بیمه کشتی‌ها، تغییر مسیر برخی نفتکش‌ها به دور آفریقا، کاهش درآمدهای نفتی، تعطیلی موقت برخی تأسیسات صنعتی و افت درآمدهای حاصل از ترانزیت و گردشگری از مهم‌ترین پیامدهای اقتصادی این بحران عنوان شده است.

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند در صورت تداوم بحران، زنجیره‌های تأمین جهانی نیز تحت تأثیر قرار گرفته و بازارهای انرژی با شوک قیمتی قابل توجهی روبه‌رو خواهند شد. در همین حال کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای کاهش اثرات این وضعیت، توسعه مسیرهای جایگزین زمینی و افزایش ذخایر استراتژیک انرژی را در دستور کار قرار داده‌اند.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

