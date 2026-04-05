به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان، در حاشیه یکی از تجمعات شبانه مردمی تهران از غرفه اخذ وکالت از مردم و آسیبدیدگان جنگ تحمیلی برای ثبت شکایت و طرح دعوا از آمریکا و رژیمصهیونیستی در مراجع داخلی و بینالمللی بازدید کرد.
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه جنگی که دشمن بر ملت ایران تحمیل کرده، یک جنگ ترکیبی و دارای ابعاد مختلف و گوناگون است، گفت: بُعد برجسته آن نظامی بوده، اما در عرصههای دیگر نظیر حوزههای امنیتی و امدادی و رسانه هم در جریان است و باید قدردان مجاهدتهای نیروهای مسلح و نیروهای امدادی و درمانی و رسانهای و همچنین مقاومت مردم بزرگ ایران بود.
وی در ادامه با بیان اینکه یکی دیگر از این عرصهها نبرد حقوقی است، افزود: در این رابطه باید پیگیریهای حقوقی، شکایت و طرح دعاوی هم در مجامع داخلی و هم در مجامع بینالمللی صورت گیرد و حقوق ملت بزرگ ایران استیفا شود؛ این موضوعی است که رهبر شهید انقلاب پس از جنگ ۱۲ روزه بر آن تاکید داشتند و در این جنگ نیز باید دنبال شود.
وی در ادامه با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر دریافت غرامت از آمریکا و رژیم صهیونیستی در نخستین پیام خود، بیان کرد: ثبت این شکایت توسط مردم، مسیرهای حقوقی برای دریافت غرامت را هموارتر خواهد کرد. از این رو از مردم بزرگ ایران اسلامی درخواست میشود تا به این امر مهم اهتمام داشته باشند.
بر اساس این گزارش، تمامی مردم بزرگ ایران اسلامی به خصوص آن کسانی که به صورت مستقیم دچار آسیبهای جسمی، مالی و روحی شدند، میتوانند به ثبت شکایات و طرح دعاوی بپردازند.
