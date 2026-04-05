۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۵۳

طحان نظیف: ثبت شکایت از دشمن را در عرصه بین‌المللی دنبال می‌کنیم

سخنگوی شورای نگهبان گفت: باید پیگیری‌های حقوقی، شکایت و طرح دعاوی هم در مجامع داخلی و هم در مجامع بین‌المللی صورت گرفته تا حقوق ملت بزرگ ایران استیفا شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان، در حاشیه یکی از تجمعات شبانه مردمی تهران از غرفه اخذ وکالت از مردم و آسیب‌دیدگان جنگ تحمیلی برای ثبت شکایت و طرح دعوا از آمریکا و رژیم‌صهیونیستی در مراجع داخلی و بین‌المللی بازدید کرد.

سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه جنگی که دشمن بر ملت ایران تحمیل کرده، یک جنگ ترکیبی و دارای ابعاد مختلف و گوناگون است، گفت: بُعد برجسته آن نظامی بوده، اما در عرصه‌های دیگر نظیر حوزه‌های امنیتی و امدادی و رسانه هم در جریان است و باید قدردان مجاهدت‌های نیروهای مسلح و نیروهای امدادی و درمانی و رسانه‌ای و همچنین مقاومت مردم بزرگ ایران بود.

وی در ادامه با بیان اینکه یکی دیگر از این عرصه‌ها نبرد حقوقی است، افزود: در این رابطه باید پیگیری‌های حقوقی، شکایت و طرح دعاوی هم در مجامع داخلی و هم در مجامع بین‌المللی صورت گیرد و حقوق ملت بزرگ ایران استیفا شود؛ این موضوعی است که رهبر شهید انقلاب پس از جنگ ۱۲ روزه بر آن تاکید داشتند و در این جنگ نیز باید دنبال شود.

وی در ادامه با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر دریافت غرامت از آمریکا و رژیم صهیونیستی در نخستین پیام خود، بیان کرد: ثبت این شکایت توسط مردم، مسیرهای حقوقی برای دریافت غرامت را هموارتر خواهد کرد. از این رو از مردم بزرگ ایران اسلامی درخواست می‌شود تا به این امر مهم اهتمام داشته باشند.

بر اساس این گزارش، تمامی مردم بزرگ ایران اسلامی به خصوص آن کسانی که به صورت مستقیم دچار آسیب‌های جسمی، مالی و روحی شدند، می‌توانند به ثبت شکایات و طرح دعاوی بپردازند.

کد مطلب 6792055
زهرا علیدادی

    • IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      مجامع بین‌المللی خودش از سال 1945 تاکنون شریک جرم جنایت های آمریکا و متحدانش بوده است.
    • IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جنایتکار در جنگ ایران مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است.
      • IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
        تا انتقام نگیریم، یقه ترامپ را رها نمی‌کنیم! هیچگاه مذاکره ای در کار نخواهد بود. ما تا زمانی که انتقام خون قائد مسلمانان دنیا را نگیریم، یقه ترامپ را رها نمی‌کنیم. این سنگین ترین توطئه ای بود که علیه ایران کردند اما هیچگاه به اهداف شوم خود نخواهند رسید. تنگه هرمز هرگز باز نمی شود، هیچ مذاکره ای نشده و نخواهد شد.جنگ‌، صلح و مذاکره از اختیارات ولی‌فقیه است. منطقه در تنگه هرمز از ایران شکست خورد. جهان در تنگه هرمز از ایران شکست خورد.
      • IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
        جنگ آمریکا با ایران جنگ نظامی نیست و جنگ با مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران بوده است. آمریکا جنایتکار به همراه اسرائیل جنایتکار فقط مردم عادی ایران را در سراسر کشور بمباران و قتل عامل می کنند. و این یک جنگ نظامی نیست و یک نسل کشی بوده است. سپاه هم باید برد موشک های افزایش دهد که به کاخ سفید و سایر شهرهای آمریکا حمله کند و با موشک بزند. سکوت جهان در برابر کشته شدن دانش‌آموزان خیانت به انسانیت است. فاجعه جهانی قتل‌عام دانش‌آموزان در میناب در طول تاریخ بشریت بی‌سابقه است
      • IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
        حمله نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به تهران و سایر شهرهای ایران، اجرای قانون جنگل بود. حمله هوایی ارتش وحشی رژیم صهیونیستی جنایتکار به تهران و سایر شهرهای ایران، اجرای قانون جنگل بود. رژیم اسرائیل و حامیانش به خاطر جنایات جنگی باید پاسخگو باشند. آمریکا جنایتکار، اسرائیل جنایتکار همراه برخی کشورهای عربی جنایتکار و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار 100 درصد فقط عام اصلی تنش‌های در منطقه هستند.
    • IR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      هر کس به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت اعتماد کرد، ضربه خورد. هر کس به آمریکا اعتماد کرد، ضربه خورد. هر کس به اروپا اعتماد کرد، ضربه خورد.
    • IR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      آمریکایی ها جنایتکار که بی‌شرمانه هر سال هزاران نفر انسان ها بی مظلوم، بی دفاع و بی گناه را قتل‌عام می‌کنند، چگونه از حقوق بشر سخن می‌گویند؟
    • IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      دولت وحشی آمریکا جنایتکار مسئول جنگ غیرقانونی علیه ایران است اسرائیل جنایتکار 100 درصد فقط با مجوز و دستور مستقیم، علنی و آشکار دولت وحشی آمریکا جنایتکار به ایران تجاوز و حمله کرده است و به همراه نیروی هوایی ارتش وحشی امریکا جنایتکار مردم عادی تهران و هم مردم عادی سایر شهرهای ایران را بمباران و قتل عام می کنند. زمان اخراج نیرو‌های امریکا جنایتکار از منطقه فرا رسیده است. نیرو‌های امریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ در منطقه هستند.
    • IR ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      انگلیس در تجاوز آمریکایی- صهیونی به ایران مشارکت دارد
    • IR ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      ایران برای جبران خسارات جنگی دست‌به‌کار می‌شود ایران در حال بررسی اخذ عوارض از هرمز متناسب با خسارات جنگی برای جبران هزینه‌هاست. ۱۴۰۵-۰۱-۱۶ ۱۵:۰۰

