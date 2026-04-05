احمد نادری در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به مواضع رئیسجمهور آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: مواضع ترامپ را باید از چند منظر مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. منظر اول، منظر روانشناختی شخص ترامپ است که یک انسان بسیار خودشیفته است و در واقع پر از عقدههای روحی و روانی است. کسانی که روی شخصیت وی کار کردهاند، این موارد را بهصورت کاملاً علمی نوشتهاند که وی چه کمبودهایی به لحاظ روحی دارد و بخشی از کنشگریهای او به این ویژگی شخصیتیاش بازمیگردد.
وی ادامه داد: بسیاری از تحلیلگران در ایالات متحده آمریکا معتقد هستند که ترامپ به دلیل ویژگیها و عقدههای شخصیتی خود، آمریکا را به سمت فنا و نابودی میبرد و در مسیری قرار داده که بازگشتی ندارد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه، بیان کرد: اما اگر بخواهیم کنشگریهای ترامپ را از سطح شخصی فراتر ببریم، باید بگوییم که نتانیاهو و موساد، ترامپ و آمریکا را در دامی انداختند که آن دام، حمله به ایران است.
نادری افزود: آنها میخواستند ایران را به ویرانی بکشانند و از آنجایی که خود اسرائیلیها بهتنهایی قادر به انجام این کار نبودند، بنابراین تلاش کردند ایالات متحده آمریکا و ترامپ را نیز با خود همراه کنند. این دامی است که طراحی کردند و ترامپ در آن گرفتار شد؛ بسیاری از تحلیلگران منصف نیز به این موضوع اذعان دارند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نکته دیگری که در برخی محافل و تحلیلها مطرح است، بحث ارتباط و فساد شخصی و اخلاقی ترامپ است. آنان معتقدند که ترامپ در ماجرای اپستین، مدارک و اسنادی در دست موساد و نتانیاهو دارد که باعث میشود ترامپ هر کاری که از او بخواهند، انجام دهد. اگر این موضوع را در رفتارهای ترامپ مشاهده کنیم، او فردی بسیار مغرور و خودشیفته است که به همه انتقاد میکند، اما وقتی به نتانیاهو میرسد، با نرمی و انعطاف صحبت میکند.
عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه و در تحلیل پاسخهای جمهوری اسلامی ایران به دشمن آمریکایی-صهیونیستی در عملیات «وعده صادق ۴»، گفت: ترامپ در مدتی که از جنگ تحمیلی سوم میگذرد، بارها اعلام کرده که زیرساختها، نیروی دریایی و هوایی ایران را از بین برده و ایران را نابود کرده است. او تاکنون بیش از ۱۷ یا ۱۸ بار اعلام پیروزی کرده که نشان میدهد آنها هیچ دستاوردی در برابر ایران نداشتهاند.
وی متذکر شد: ما ۴۷ سال است که خود را برای پاسخ به تهدیدات دشمن آماده کردهایم. شهرهای موشکی ما انباشته از موشک است و همچنان در حال تولید موشک و پهپاد هستیم. توان دفاعی ما بسیار مطلوب است، با وجود این، ما با صبر استراتژیک پیش میرویم؛ هرچقدر آنها تلاش کنند با عملیات روانی ما را تحت تأثیر قرار دهند، این اقدامات بر ما اثر نمیگذارد و ایرانیها با عقل سلیم، مسیر مبارزه با دشمن را پیش میبرند. در واقع، ما برنامه خود را برای دفاع و حتی حمله به دشمن داریم.
نادری تصریح کرد: اینکه آنها پیدرپی اعلام میکنند تواناییهای ایران را از کار انداخته و پیروز شدهاند، دقیقاً نشان میدهد که به هیچ پیروزی واقعی دست نیافتهاند. هدف قرار دادن زیرساختها مانند پل، مدرسه، جاده، پتروشیمی و موارد مشابه، اولاً جنایت جنگی است، ثانیاً مخالف قوانین و حقوق بینالملل است و ثالثاً نشاندهنده ناتوانی آنهاست. البته ما پاسخ داده و باز هم پاسخ خواهیم داد.
نادری تاکید کرد: این جنگ انشاءالله با دست برتر ایران به پایان خواهد رسید و بهای این جنگ، خروج آمریکا از منطقه و نشاندن موجودیت خبیث رژیم اسرائیل سر جای خودش خواهد بود.
نادری در ادامه، با اشاره به تسلط ایران بر تنگه هرمز، گفت: از دوران قاجار تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در جنگها و رویدادهای مختلف، بخشهایی از خاک خود را از دست دادهایم. اگر تاریخ ۲۰۰ سال پیش از انقلاب را بررسی کنیم، شاهد کاهش سرزمینی بودهایم. اما پس از استقرار جمهوری اسلامی، حتی یک وجب از خاک کشور واگذار نشده است.
عضو هیئترئیسه مجلس ادامه داد: در جنگ هشتساله صدام علیه ایران، ما بیش از ۳۰۰ هزار شهید دادیم تا حتی یک وجب خاک از دست ندهیم و در نهایت نیز هیچ بخشی از خاک کشور واگذار نشد. اما در جنگ اخیر، یعنی جنگ تحمیلی سوم، نهتنها خاکی از دست ندادیم، بلکه به دستاوردهای سرزمینی نیز رسیدیم و خاک به دست آوردیم.
وی توضیح داد: تنگه هرمز که پیش از این در حوزه سرزمینی و جزو خاک ما تلقی نمیشد، الان به خاک ایران اضافه شده است. به عبارت دیگر، در این جنگ شاهد گسترش سرزمینی بودهایم. این موضوع از منظر ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک بسیار حائزاهمیت است، زیرا اکنون مدیریت تنگه هرمز را در اختیار داریم و همچنان آن را حفظ خواهیم کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بنده طرحی را در سامانه مجلس بارگذاری کردهام که در شرف بررسی در کمیسیونهای تخصصی و سپس صحن مجلس است. هدف این طرح، در دست گرفتن مقررات عبور و مرور در تنگه هرمز است. بر این اساس، ایران در این جنگ وسعت سرزمینی پیدا کرد و نه تنها خاک نداد، بلکه خاک به دست آورد.
نظر شما