تداوم رگبارهای بهاری در کرمانشاه

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، از ادامه شرایط ناپایدار جوی در استان کرمانشاه تا روز پنجشنبه خبر داد و اظهار کرد: آسمان استان در این مدت به‌صورت قسمتی تا نیمه‌ابری خواهد بود.

وی افزود: در برخی ساعات وزش باد، رشد ابر و در پاره‌ای نقاط به‌ویژه در نیمه شمالی و مناطق غربی، وقوع رگبارهای موقت بهاری همراه با رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به تشدید بارش‌ها در روز چهارشنبه، تصریح کرد: احتمال بارندگی در این روز به‌خصوص در نیمه غربی استان بیشتر بوده و ممکن است در برخی نقاط با آب‌گرفتگی معابر عمومی همراه شود.

زورآوند ادامه داد: همچنین در برخی مناطق، شرایط برای وقوع رگبار تگرگ نیز فراهم است و شهروندان باید نسبت به این وضعیت هشدارهای لازم را مدنظر داشته باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که از روز دوشنبه تا پایان هفته، میانگین دمای هوا در اغلب نقاط استان روندی افزایشی خواهد داشت.