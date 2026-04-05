به گزارش خبرگزاری مهر،کانون وکلای دادگستری مرکز در راستای انجام مسئولیت حرفه‌ای و اجتماعی خود و با هدف حمایت از حقوق شهروندان، به هموطنانی که در پی تهاجم نظامی آمریکا و اسرائیل به میهن عزیزمان ایران دچار خسارات مادی و معنوی شده‌اند، خدمات معاضدت قضایی ارائه می‌کند.

این خدمات معاضدتی در دو بخش ارائه می‌شود:

بخش نخست: ارائه مشاوره حقوقی به شهروندان آسیب‌دیده به منظور راهنمایی در خصوص نحوه ثبت و پیگیری درخواست جبران خسارات مادی و معنوی از متجاوزین.

بخش دوم: قبول وکالت معاضدتی از آسیب‌دیدگان جهت پیگیری حقوقی پرونده‌های مربوطه از سوی وکلای کانون در مراجع قضایی داخلی و مجامع بین‌المللی.

بدین‌وسیله به اطلاع شهروندان گرامی می‌رسد، وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز از طریق شماره تلفن‌های ۲۷۳ الی ۰۲۱۸۴۰۰۱۲۶۱ آماده پاسخگویی و ارائه مشاوره تلفنی به متقاضیان محترم هستند.

همچنین، متقاضیان می‌توانند سوالات و درخواست‌های مشاوره خود را به صورت مکتوب از طریق شماره ۰۹۱۰۳۱۷۶۹۲۸ در پیام‌رسان «بله» ارسال نمایند تا در اسرع وقت مورد بررسی و پاسخگویی قرار گیرد.

کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن ابراز همدردی با آسیب‌دیدگان جنگ تحمیلی جاری، آمادگی کامل خود را برای ارائه خدمات حقوقی و حمایت از حقوق قانونی شهروندان اعلام می‌دارد.