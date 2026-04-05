رسوایی جدید نظامیان صهیونیستی در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، نظامیان ارتش این رژیم در لبنان در روز ۲۸ مارس گذشته رسوایی تازه‌ای را بعد از حمله نیروهای حزب الله لبنان در جنوب این کشور به بار آوردند که این شبکه صهیونیستی آن را یک شکست اخلاقی و فرماندهی توصیف کرد.

بر اساس این گزارش، حزب الله لبنان حمله گسترده‌ای را علیه نیروهای صهیونیستی مستقر در جنوب لبنان انجام داد. این حمله توسط حجم زیادی از موشک‌ها و خمپاره‌ها انجام شد که در نتیجه آن یک نظامی نیروی ویژه چتربازان به هلاکت رسیده و سه نفر دیگر به شدت زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، فرماندهی ارتش رژیم صهیونیستی بعد از این حمله بلافاصله تصمیم به عقب نشینی گرفت و تجهیزات مهندسی و زرهی خود را در منطقه رها کرد.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی می‌افزاید که فرماندهان ارشد ارتش رژیم صهیونیستی فرار نظامیان و رها کردن تجهیزات زرهی و نظامی را یک شکست اخلاقی و فرماندهی توصیف و اعلام کردند که حجم حملات به حدی نبود که نیاز به فرار وحشت زده نیروها تا این حد باشد.

بر اساس این گزارش، نیروهای حزب‌الله لبنان با دسترسی به تجهیزات مذکور آنها را بمب گذاری کردند تا نظامیان صهیونیست در بازگشت در کمین گرفتار شوند، اما ارتش اسرائیل متوجه این نکته شده و این تجهیزات را موشک باران و معدوم کرد.

یک منبع ارشد ارتش رژیم صهیونیستی این حادثه و فرار نظامیان صهیونیست را یک رسوایی و شکست اخلاقی و فرماندهی نیروهای اسرائیلی توصیف و تاکید کرد که باقی گذاشتن تجهیزات مهندسی در منطقه تحت سلطه دشمن یک اقدام بسیار استثنایی به شمار می‌رود؛ چرا که این تجهیزات می‌تواند از سوی دشمن به کار گرفته شود.