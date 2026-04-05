۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۲۹

حادثه سخت برای نظامیان اسرائیلی در جنوب لبنان

منابع صهیونیستی از حادثه سخت برای نظامیان این رژیم در جنوب لبنان و حملات جدید مقاومت لبنان و شنیده شدن صدای آژیر خطر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع صهیونیستی از حادثه سخت در جنوب لبنان برای نظامیان این رژیم خبر دادند.

این منابع اعلام کردند: گزارش‌های اولیه از یک رویداد امنیتی استثنایی در جنوب لبنان حکایت دارد.

همزمان منابع خبری اعلام کردند که آژیر خطر در «راموت نفتالی»، اصبع الجلیل، «یفتاح»، «کرمیئیل» و «المالکیه» در الجلیل الاعلی به صدا درآمد.

همزمان مقاومت اسلامی لبنان بیان کرد که زیرساخت‌های وابسته به ارتش رژیم صهیونیستی را در شهر اشغالی صفد با موشک هدف قرار داده است.

مقاومت اسلامی اعلام کرد که زیرساخت‌های ارتش اسرائیل را در شهرک کتسرین در جولان اشغالی سوریه با حمله موشکی هدف قرار داد.

مقاومت اسلامی تجمع نظامیان اسرائیلی را در موضع المالکیه با شلیک موشکی هدف قرار داد.

