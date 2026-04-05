۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۹

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تجمع دانشگاهیان را برگزار می‌کند

کرمانشاه - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از برگزاری اجتماع بزرگ دانشگاهیان و کادر سلامت برای محکومیت حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اعلام کرد که اجتماع بزرگ اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه به منظور محکومیت حملات رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به مراکز بهداشتی، درمانی، آموزشی، تحقیقاتی و دارویی برگزار می‌شود.

در این برنامه از همکاران و دانشجویان خواسته شده در صورت امکان با روپوش سفید یا لباس فرم و همراه با پرچم ایران حضور یابند تا جلوه‌ای از اتحاد و همبستگی جامعه دانشگاهی و کادر سلامت کشور به نمایش گذاشته شود.

مکان برگزاری این اجتماع ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (شماره یک) اعلام شده و زمان آن دوشنبه، ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۳۰ صبح خواهد بود.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این برنامه نماد همبستگی دانشگاهیان با ملت ایران و تأکید بر اهمیت حفظ امنیت و سلامت مراکز بهداشتی و آموزشی است و انتظار می‌رود حضور گسترده دانشگاهیان پیام محکومیت حملات دشمن را به جهانیان منتقل کند.

این اجتماع همچنین فرصتی برای ترویج همدلی و مشارکت جمعی در دفاع از ارزش‌ها و حقوق ملت ایران به‌شمار می‌رود و از همه علاقه‌مندان دعوت شده تا در آن شرکت کنند.

