  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۰۸

بدون محکوم کردن متجاوزان آمریکایی- صهیونیستی؛

رئیس‌جمهور کره جنوبی خواستار برقراری صلح در منطقه شد

رئیس‌جمهور کره جنوبی بدون محکوم کردن متجاوزان آمریکایی-صهیونیستی در حمله به خاک ایران، خواستار برقراری صلح در غرب آسیا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونهاپ، لی جائه‌ میونگ رئیس‌ جمهور کره جنوبی امروز یکشنبه در پیامی به مناسبت فرارسیدن عید پاک بدون محکوم کردن متجاوزان آمریکایی- صهیونیستی در حمله غیرقانونی به خاک ایران، خواستار برقراری صلح در منطقه شد.

رئیس‌ جمهور کره جنوبی در این باره در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: صمیمانه امیدوارم که معجزه رستاخیز که به صلح، نه رویارویی و تفرقه، و عشق، نه نفرت و درگیری منجر می‌شود، در جامعه امروز ما محقق شود.

لی جائه‌ میونگ سپس اضافه کرد: این کلمات به ما که در بحبوحه اضطراب ناشی از جنگ خاورمیانه (غرب آسیا) تلاش می‌کنیم، آرامش و شجاعتی تزلزل‌ ناپذیر می‌ بخشد و جمهوری کره با اتحاد و همدلی بر این بحران عاقلانه غلبه خواهد کرد.

    • IR ۱۶:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      امثال میونگ نوکر بی اختیار آمریکا هستند بهتر است خفه خون بگیرند و نظر ندهند
    • IR ۱۶:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      کره جنوبی هنوز هم پول نفت ایران را نداده است چرا؟
    • IR ۱۶:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      تا انتقام نگیریم، یقه ترامپ را رها نمی‌کنیم! هیچگاه مذاکره ای در کار نخواهد بود. ما تا زمانی که انتقام خون قائد مسلمانان دنیا را نگیریم، یقه ترامپ را رها نمی‌کنیم. این سنگین ترین توطئه ای بود که علیه ایران کردند اما هیچگاه به اهداف شوم خود نخواهند رسید. تنگه هرمز هرگز باز نمی شود، هیچ مذاکره ای نشده و نخواهد شد.جنگ‌، صلح و مذاکره از اختیارات ولی‌فقیه است. منطقه در تنگه هرمز از ایران شکست خورد. جهان در تنگه هرمز از ایران شکست خورد.
    • IR ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      ایران برای جبران خسارات جنگی دست‌به‌کار می‌شود ایران در حال بررسی اخذ عوارض از هرمز متناسب با خسارات جنگی برای جبران هزینه‌هاست.
    • IR ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه زیرساخت‌های ایران که بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم و 100 درصد از صهیونیست های جنایتکار انتقام می گیریم. نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار فوری و سریع باید کشورهای عربی را ترک کنند
    • IR ۲۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      برقراری صلح در منطقه فقط اخراج نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار از کشورهای عربی است.

