به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونهاپ، لی جائه‌ میونگ رئیس‌ جمهور کره جنوبی امروز یکشنبه در پیامی به مناسبت فرارسیدن عید پاک بدون محکوم کردن متجاوزان آمریکایی- صهیونیستی در حمله غیرقانونی به خاک ایران، خواستار برقراری صلح در منطقه شد.

رئیس‌ جمهور کره جنوبی در این باره در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: صمیمانه امیدوارم که معجزه رستاخیز که به صلح، نه رویارویی و تفرقه، و عشق، نه نفرت و درگیری منجر می‌شود، در جامعه امروز ما محقق شود.

لی جائه‌ میونگ سپس اضافه کرد: این کلمات به ما که در بحبوحه اضطراب ناشی از جنگ خاورمیانه (غرب آسیا) تلاش می‌کنیم، آرامش و شجاعتی تزلزل‌ ناپذیر می‌ بخشد و جمهوری کره با اتحاد و همدلی بر این بحران عاقلانه غلبه خواهد کرد.