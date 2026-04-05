به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر کرامتی در جلسه شورای معاونین این سازمان، افزود: بهرهگیری از ظرفیت احداث نیروگاههای تجدیدپذیر و استفاده از مولدهای اضطراری برای پایداری فعالیتهای تولیدی در استان ضروری است.
وی با اشاره به ضرورت استمرار پایداری تولید و تقویت زیرساختهای کشاورزی، اظهار داشت: تأمین و توزیع بهموقع نهادهها، تقویت زیرساختهای تولید، مدیریت بازار کالاهای اساسی و افزایش تابآوری بخش کشاورزی در برابر مخاطرات لازمه تحقق این هدف است.
کرامتی با اشاره به آغاز کشت بهاره در استان بر لزوم انجام بهموقع اقدامات فنی و اجرایی در مزارع تأکید کرد و تأمین و توزیع بهموقع نهادههای کشاورزی را از پیشنیازهای اصلی استمرار تولید دانست.
وی خواستار نظارت مستمر بر روند توزیع نهادهها و تسهیل دسترسی بهرهبرداران به این اقلام شد.
کرامتی همچنین با اشاره به اهمیت استمرار تأمین و توزیع کالاهای اساسی بر ضرورت نظارت دقیق در این خصوص و مدیریت مناسب این کالاها در سطح استان تأکید کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان ارتقای تابآوری بخش کشاورزی در برابر مخاطرات مختلف از جمله تنشهای اقلیمی و محدودیت منابع و اجرای برنامههای هدفمند برای افزایش پایداری تولید در استان را ضروری دانست.
وی همچنین با اشاره به شرایط اقلیمی، مقابله بهموقع با آفات، بیماریها و علفهای هرز را ضروری اعلام و بر مدیریت صحیح مزارع و باغها تأکید کرد.
کرامتی در همین راس۸تا از کشاورزان خواست با همکاری شبکههای مراقبت و پایش نسبت به انجام مبارزه بهموقع با آفت سن گندم اقدام کنند تا از بروز خسارات احتمالی جلوگیری شود.
وی اظهار داشت: بهرهگیری از دانش و فناوریهای نوین کشاورزی در افزایش بهرهوری تولید و مدیریت هوشمند منابع آب و خاک مؤثر است و توسعه اقدامات ترویجی و تقویت شبکههای آموزشی در این حوزه نقش بسزایی دارد.
وی افزود: گسترش آموزش، تبادل اطلاعات و تقویت همکاریهای محلی نیز میتواند نقش مهمی در افزایش تابآوری بخش کشاورزی در برابر بحرانها داشته باشد.
در ادامه این جلسه، معاونان و مدیران سازمان نیز گزارشی از وضعیت حوزههای مرتبط ارائه و ضمن بررسی روند تولید در بخشهای مختلف، درباره برنامهها و اقدامات لازم برای توانمندسازی بخش کشاورزی، استمرار تأمین امنیت غذایی و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای بومی و داخلی تبادل نظر کردند
نظر شما