به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر کرامتی در جلسه شورای معاونین این سازمان، افزود: بهره‌گیری از ظرفیت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و استفاده از مولدهای اضطراری برای پایداری فعالیت‌های تولیدی در استان ضروری است.

وی با اشاره به ضرورت استمرار پایداری تولید و تقویت زیرساخت‌های کشاورزی، اظهار داشت: تأمین و توزیع به‌موقع نهاده‌ها، تقویت زیرساخت‌های تولید، مدیریت بازار کالاهای اساسی و افزایش تاب‌آوری بخش کشاورزی در برابر مخاطرات لازمه تحقق این هدف است.

کرامتی با اشاره به آغاز کشت بهاره در استان بر لزوم انجام به‌موقع اقدامات فنی و اجرایی در مزارع تأکید کرد و تأمین و توزیع به‌موقع نهاده‌های کشاورزی را از پیش‌نیازهای اصلی استمرار تولید دانست.

وی خواستار نظارت مستمر بر روند توزیع نهاده‌ها و تسهیل دسترسی بهره‌برداران به این اقلام شد.

کرامتی همچنین با اشاره به اهمیت استمرار تأمین و توزیع کالاهای اساسی بر ضرورت نظارت دقیق در این خصوص و مدیریت مناسب این کالاها در سطح استان تأکید کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان ارتقای تاب‌آوری بخش کشاورزی در برابر مخاطرات مختلف از جمله تنش‌های اقلیمی و محدودیت منابع و اجرای برنامه‌های هدفمند برای افزایش پایداری تولید در استان را ضروری دانست.

وی همچنین با اشاره به شرایط اقلیمی، مقابله به‌موقع با آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز را ضروری اعلام و بر مدیریت صحیح مزارع و باغها تأکید کرد.

کرامتی در همین راس۸تا از کشاورزان خواست با همکاری شبکه‌های مراقبت و پایش نسبت به انجام مبارزه به‌موقع با آفت سن گندم اقدام کنند تا از بروز خسارات احتمالی جلوگیری شود.

وی اظهار داشت: بهره‌گیری از دانش و فناوری‌های نوین کشاورزی در افزایش بهره‌وری تولید و مدیریت هوشمند منابع آب و خاک مؤثر است و توسعه اقدامات ترویجی و تقویت شبکه‌های آموزشی در این حوزه نقش بسزایی دارد.

وی افزود: گسترش آموزش، تبادل اطلاعات و تقویت همکاری‌های محلی نیز می‌تواند نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری بخش کشاورزی در برابر بحران‌ها داشته باشد.

در ادامه این جلسه، معاونان و مدیران سازمان نیز گزارشی از وضعیت حوزه‌های مرتبط ارائه و ضمن بررسی روند تولید در بخش‌های مختلف، درباره برنامه‌ها و اقدامات لازم برای توانمندسازی بخش کشاورزی، استمرار تأمین امنیت غذایی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های بومی و داخلی تبادل نظر کردند