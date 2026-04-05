۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۳۲

تقویت زیرساخت‌های انرژی از اولویت‌های جهاد کشاورزی زنجان است

تقویت زیرساخت‌های انرژی از اولویت‌های جهاد کشاورزی زنجان است

زنجان- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: توسعه و تقویت زیرساخت‌های انرژی در واحدهای تولیدی کشاورزی از اولویت‌های مهم این بخش است که در سال جدید با جدیت پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر کرامتی در جلسه شورای معاونین این سازمان، افزود: بهره‌گیری از ظرفیت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و استفاده از مولدهای اضطراری برای پایداری فعالیت‌های تولیدی در استان ضروری است.

وی با اشاره به ضرورت استمرار پایداری تولید و تقویت زیرساخت‌های کشاورزی، اظهار داشت: تأمین و توزیع به‌موقع نهاده‌ها، تقویت زیرساخت‌های تولید، مدیریت بازار کالاهای اساسی و افزایش تاب‌آوری بخش کشاورزی در برابر مخاطرات لازمه تحقق این هدف است.

کرامتی با اشاره به آغاز کشت بهاره در استان بر لزوم انجام به‌موقع اقدامات فنی و اجرایی در مزارع تأکید کرد و تأمین و توزیع به‌موقع نهاده‌های کشاورزی را از پیش‌نیازهای اصلی استمرار تولید دانست.

وی خواستار نظارت مستمر بر روند توزیع نهاده‌ها و تسهیل دسترسی بهره‌برداران به این اقلام شد.

کرامتی همچنین با اشاره به اهمیت استمرار تأمین و توزیع کالاهای اساسی بر ضرورت نظارت دقیق در این خصوص و مدیریت مناسب این کالاها در سطح استان تأکید کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان ارتقای تاب‌آوری بخش کشاورزی در برابر مخاطرات مختلف از جمله تنش‌های اقلیمی و محدودیت منابع و اجرای برنامه‌های هدفمند برای افزایش پایداری تولید در استان را ضروری دانست.

وی همچنین با اشاره به شرایط اقلیمی، مقابله به‌موقع با آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز را ضروری اعلام و بر مدیریت صحیح مزارع و باغها تأکید کرد.

کرامتی در همین راس۸تا از کشاورزان خواست با همکاری شبکه‌های مراقبت و پایش نسبت به انجام مبارزه به‌موقع با آفت سن گندم اقدام کنند تا از بروز خسارات احتمالی جلوگیری شود.

وی اظهار داشت: بهره‌گیری از دانش و فناوری‌های نوین کشاورزی در افزایش بهره‌وری تولید و مدیریت هوشمند منابع آب و خاک مؤثر است و توسعه اقدامات ترویجی و تقویت شبکه‌های آموزشی در این حوزه نقش بسزایی دارد.

وی افزود: گسترش آموزش، تبادل اطلاعات و تقویت همکاری‌های محلی نیز می‌تواند نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری بخش کشاورزی در برابر بحران‌ها داشته باشد.

در ادامه این جلسه، معاونان و مدیران سازمان نیز گزارشی از وضعیت حوزه‌های مرتبط ارائه و ضمن بررسی روند تولید در بخش‌های مختلف، درباره برنامه‌ها و اقدامات لازم برای توانمندسازی بخش کشاورزی، استمرار تأمین امنیت غذایی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های بومی و داخلی تبادل نظر کردند

کد مطلب 6792394

