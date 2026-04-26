اعزام ۷ هیئت تجاری از خراسان رضوی برای تأمین کالاهای مورد نیاز کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری در جلسه هماهنگی واردات کالاهای مورد نیاز کشور با محوریت استان خراسان رضوی، با اشاره به اهمیت نتیجهبخش بودن مذاکرات خارجی اظهار کرد: اگر در اعزام و مذاکرات هشت هیئت تجاری به کشور های آسیای میانه، چین، افغانستان و پاکستان موفق باشیم اما نتوانیم از اختیارات استفاده کنیم، عملاً فایدهای ندارد. بخشی از اختیاراتی که تفویض شده، موانعی دارند که مانع اجرای کامل آن میشود و ما در حال پیگیری برای رفع این موانع هستیم تا این اختیارات بهصورت واقعی در استان عملیاتی شود.
استاندار خراسان رضوی با تشریح موضوع اعزام هیئتهای تجاری و اقتصادی افزود: تکلیف شده که خراسان رضوی هفت هیئت تجاری به هفت کشور جهت تامین کالاهای مورد نیاز استان اعزام کند و تأکید دارم چین هم به این فهرست اضافه شود تا در مجموع هشت کشور هدف داشته باشیم. این اعزامها باید هدفمند باشند و از همین امروز فرآیندها را مشخص کنیم، ببینیم دقیقاً مشکل کار کجاست، مشکلات قبلی چه بوده و نگذاریم دوباره به همان مسیرهای غلط گذشته برگردیم. این یک فرصت استثنایی است و باید آن را بهدرستی بشناسیم.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور و ضرورت تصمیمگیری سریع گفت: ما امروز در شرایط جنگ و اضطرار هستیم. پشتیبانی از کشور فقط با اسلحه نیست؛ امروز همه ما باید از هر امکانی برای تأمین کالای مورد نیاز مردم استفاده کنیم. حتی همین که اعلام شود هفت یا هشت هیئت به کشورهای مختلف اعزام میشوند، در فضای عمومی اثرگذار است و پیام جدیت ما را منتقل میکند که آمدهایم کار کنیم و مسئله را حل کنیم، نه اینکه فقط گزارش بنویسیم.
مظفری در ادامه به وضعیت اختیارات واردات کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: در چهار ماهی که اختیارات واردات کالاهای اساسی به استانهای مرزی تفویض شد، سه ماه درگیر بودیم تا بالاخره با دستور رئیسجمهور بخشی از گرهها باز شد. ۲۵ فروردین اعلام شد که این اختیارات از ابتدای فروردین تمدید شده و حالا برای شش ماه دیگر ادامه دارد. شاید بخشی از مشکلات حل شده باشد، اما هنوز بخش قابل توجهی باقی مانده و باید با جدیت دنبال شود.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر نقش استان در این مقطع حساس تصریح کرد: در خراسان رضوی باید هر کاری که میتوانیم انجام دهیم. از اختیارات هیئت دولت، از ظرفیت اصل ۱۳۸ و حتی با کمک دستگاههای نظارتی باید تصمیم بگیریم و جلو برویم. اگر امروز که اراده در کشور برای حل مسائل وجود دارد نتوانیم اقدام کنیم، در آینده هرگز امکانش فراهم نمیشود و این مشکلات ممکن است برای دهها سال باقی بماند.
وی با انتقاد از بازگشت به نگاههای گذشته و طولانی شدن فرآیندها گفت: نباید مدام به گذشته برگردیم و بگوییم قبلاً نشده، حالا هم نمیشود؛ باید بشود. واردات از محل صادرات که قبلاً انجام میشد و تعادل نسبی داشت، امروز دوباره به آن رسیدهایم. وقتی مسائل را کنار هم میگذاریم، میبینیم چهار یا پنج مشکل اساسی بیشتر نداریم که اگر همه کنار هم بایستیم، قابل حل است.
مظفری تأکید کرد: منافع همه ما منافع ملی مشترک است. امروز زمان مکاتبههای طولانی و معطل شدن نیست؛ اگر لازم باشد باید حضوری رفت، نشست، فرآیند را خطبهخط نوشت و دید مشکل کجاست تا همانجا حل شود. این استان با این ظرفیت اقتصادی و انسانی میتواند نقش تعیینکنندهای در تأمین نیاز کشور داشته باشد، به شرط اینکه شجاعانه تصمیم بگیریم و از این فرصت استثنایی استفاده کنیم.
