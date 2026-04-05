دانشگاه لرستان اعلام کرد: اخذ مجوز پژوهشکده هوش مصنوعی

به گزارش خبرنگار مهر، امین جمشیدی روز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، مهم‌ترین مصوبات شورای پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان در مدت یک سال گذشته را تشریح کرد.

جمشیدی با اشاره به مصوبات این شورا در حوزه تشویقات مالی، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین مصوبات، افزایش ۵۰ درصدی تشویقی مالی مقالات بوده است که نقش مؤثری در ارتقای انگیزه اعضای هیئت علمی برای انتشار مقالات باکیفیت خواهد داشت.

اجرایی شدن مصوبات مسکوت‌مانده

مدیر امور پژوهشی دانشگاه لرستان افزود: برخی ماده‌ها و بندهای دستورالعمل اعطای پایه تشویقی که قبلاً مسکوت مانده بود، از جمله «پژوهشگران پر استناد علوم انسانی»، ماده ۳ بند ۱۰، ماده ۶ بند ۷، تبصره ۱۰ ماده ۷ بند ۱۳، ماده ۳ بند ۱۱، ماده ۷ بند ۱۲، ماده ۵ بند ۲ و ... اجرایی شد.

وی با اشاره به حمایت از دانشجویان تحصیلات تکمیلی، خاطرنشان کرد: حق‌الزحمه دستیار پژوهشی (ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی) افزایش یافته است که گامی مؤثر در جهت حمایت از پژوهشگران جوان و دانشجویان مستعد محسوب می‌شود.

پیشنهاد سرآمدان پژوهشی جوان، پیشکسوت و بانوان

جمشیدی از پیشنهاد سرآمدان پژوهشی جوان، پیشکسوت و بانوان برای تشویق اعضای هیئت علمی به منظور افزایش کمیت و کیفیت فعالیت‌های پژوهشی خبر داد و گفت: این رویکرد با هدف شناسایی و تقدیر از پژوهشگران برتر در گروه‌های مختلف سنی و جنسیتی طراحی شده است.

مدیر امور پژوهشی دانشگاه لرستان افزود: برخی مصوبات از قبل مسکوت مانده در ارتباط با تشویقی مالی مقالات به تاریخ اجرای اول فروردین‌ماه ۱۴۰۴ اجرایی شده است.

افزایش ۱۰۰ درصدی سقف هزینه‌کرد طرح‌های پژوهشی درون‌دانشگاهی

جمشیدی از افزایش ۱۰۰ درصدی سقف هزینه‌کرد طرح‌های پژوهشی درون‌دانشگاهی خبر داد و گفت: این افزایش سقف، زمینه را برای اجرای طرح‌های پژوهشی گسترده‌تر و با کیفیت‌تر توسط اعضای هیئت علمی فراهم می‌کند.

وی افزود: امتیازدهی به مقالات مطابق با آیین‌نامه‌های جاری بالادستی (آیین‌نامه ارتقا) اصلاح شده است.

جمشیدی ادامه داد: همچنین سقف امتیاز به اعضای هیئت علمی مجری/همکار طرح‌های پژوهشی برون‌دانشگاهی افزایش یافته است.

کسر واحد موظف تدریس به ازای انجام طرح‌های پژوهشی

مدیر امور پژوهشی دانشگاه لرستان با اشاره به حمایت از پژوهشگران، گفت: کسر واحد موظف تدریس و حضور فیزیکی اعضای هیئت علمی به ازای انجام طرح‌های پژوهشی ارزنده مطابق با آیین‌نامه استخدامی پیش‌بینی شده است.

جمشیدی از اخذ مجوز تأسیس پژوهشکده هوش مصنوعی به عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای شورای پژوهش خبر داد و گفت: این پژوهشکده نقش کلیدی در توسعه فناوری‌های نوین و هوشمند در استان لرستان ایفا خواهد کرد.

تدوین شیوه‌نامه ارزیابی اثربخشی ملی طرح‌های پژوهشی کاربردی

وی افزود: شیوه‌نامه ارزیابی اثربخشی ملی طرح‌های پژوهشی کاربردی دانشگاه لرستان تدوین شده است تا خروجی طرح‌های پژوهشی از نظر تأثیرگذاری در سطح ملی مورد ارزیابی قرار گیرد.

مدیر امور پژوهشی دانشگاه لرستان گفت: سرآمدان پژوهشی دانشگاه انتخاب و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی شده‌اند.

وی یادآور شد: همچنین شیوه‌نامه اجرایی اعطای پایه تشویقی از ماده ۵ بند ۲ و برخی شیوه‌نامه‌های اجرایی دیگر تدوین شده است.

جمشیدی با اشاره به شفافیت در اطلاع‌رسانی، گفت: مصوبات شورای پژوهش و فناوری از مسیر وبگاه دانشگاه لرستان (معاونت پژوهش و فناوری - ساختار سازمانی - فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها - مصوبات شورای پژوهشی) قابل دسترسی است. هر مصوبه جدیدی در فایل مربوطه به‌روزرسانی خواهد شد تا برای بهره‌برداری در دسترس اعضای هیئت علمی و دانشجویان قرار گیرد.

جمشیدی خاطرنشان کرد: به منظور تشویق، ایجاد انگیزه و تسریع انجام فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان، برگزاری جلسات شورای پژوهش و فناوری در آینده نیز به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.