۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۴۹

کشف دو محموله سلاح و مهمات جنگی متعلق به گروهک‌های تروریستی در سردشت

ارومیه - اطلاعات سپاه شهدای آذربایجان غربی از ‌کشف دو محموله سلاح و مهمات جنگی متعلق به گروهک‌های تروریستی تجزیه‌طلب در سردشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اطلاعات سپاه شهدای استان آذربایجان‌غربی، اعلام کرد: طی سلسله اقدامات پیچیده اطلاعاتی و فنّی دو محموله سلاح و مهمات جنگی متعلق به گروهک‌های تروریستی تجزیه‌طلب شامل ۱۳ قبضه اسلحه کلاشینکف به‌همراه ۵۱ عدد خشاب، ۲۸ عدد نارنجک دستی و ۵۰۰ تیر جنگی در شهرستان سردشت کشف و ضبط شد.

عناصر ضدانقلاب، هم‌راستا با اهداف آمریکایی و صهیونیستی قصد داشتند با انتقال این محموله سلاح و مهمات به مناطق عمقی کشور و تسلیح مزدوران داخلی نسبت به ایجاد ناامنی اقدام نمایند که با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان‌ آذربایجان‌غربی ناکام ماندند.

    IR ۰۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      همه را اعدام کنید.

