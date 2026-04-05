۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵

شهادت ۶ دلفانی در جنگ رمضان

شهادت ۶ دلفانی در جنگ رمضان

خرم‌آباد - فرماندار دلفان از شهادت شش نفر از اهالی این شهرستان در جنگ رمضان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا سلامتی شامگاه یکشنبه در برنامه تلویزیونی شبکه لرستان ضمن تبریک و تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب و شهدای جنگ رمضان، اظهار داشت: شهرستان دلفان در ایام جنگ تحمیلی اخیر در زمینه تأمین کالاهای اساسی و آمادگی برای برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد.

شهادت ۶ دلفانی در جنگ رمضان

وی گفت: در جنگ اخیر طی دو مرحله شهرستان شهر نورآباد مورد حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفت و در مجموع شش نفر از این شهرستان به فیض رفیع شهادت نائل شدند.

فرماندار دلفان، ادامه داد: دو نفر از این شهدا در شهرستان و چهار نفر نیز ساکن در سایر نقاط کشور بودند که نشان می‌دهد شهرستان دلفان هم مانند سایر مناطق کشور مورد کینه و دشمنی قرار گرفت.

سلامتی با بیان اینکه مردم همیشه در صحنه دلفان نیز در این ایام در خیابان‌ها حضور داشتند، گفت: مردم دلفان از اقشار و جریان‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، بزرگ و کوچک در صحنه حاضر هستند و در میدان پشتیبانی و بیعت با مقام معظم رهبری سنگ تمام گذاشتند.

تأمین کالاهای اساسی در بازار

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بازار شهرستان در این ایام اشاره کرد و افزود: با مدیریت مدبرانه استاندار و بهره‌گیری از تجربیات جنگ ۱۲ روزه به‌خصوص در زمینه اقلام اساسی خوشبختانه با هیچ کمبودی مواجه نبودیم و اکنون نیز شرایط کاملاً برای مردم عادی هست.

فرماندار دلفان، ادامه داد: در واقع با پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در زمینه کالاهای اساسی و بازار در شرایط بسیار مطلوبی قرار داریم.

سلامتی، گفت: کسبه شهرستان نیز همراهی و همکاری بسیار مطلوبی در این ایام جهت تأمین نیازهای مردم داشتند.

وی یادآور شد: حتی در روزهای آغازین جنگ باوجود افزایش ۵۰ درصدی جمعیت مهمان به شهرستان، در زمینه سوخت و نان نیز مشکلی وجود نداشت که بخشی از آن هم به علت پشتیبانی‌های استاندار، معاونین استاندار و مدیران دستگاه‌های اداری استان و شهرستان است.

تأیید صلاحیت ۶۵ کاندیدای انتخابات شورای شهر

فرماندار دلفان در بخش دیگری از سخنان خود به آمادگی کامل شهرستان برای برگزاری هفتمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا اشاره کرد و گفت: در حوزه شورای شهر ۶۵ نفر در سه شهر نورآباد، «هفت‌چشمه» و «برخوردار» به ترتیب با تعداد ۴۵، ۱۳ و ۷ نامزد به رقابت می‌پردازند.

سلامتی، افزود: در حوزه شوراهای اسلامی روستاها نیز ۹۶۳ نفر تأیید صلاحیت شده‌اند و نامزدها برای کسب کرسی شورای ۱۸۷ روستا رقابت خواهند داشت.

وی ادامه داد: از این تعداد روستا ۱۸۰ روستا شورای سه‌نفره و هفت روستا شورای پنج‌نفره دارند.

فرماندار دلفان، تصریح کرد: نسبت به‌دور قبل انتخابات، تعداد روستاهایی که انتخابات شوراها را خواهند داشت ۵۰ درصد افزایش‌یافته است.

سلامتی، افزود: با اجرای مر قانون، رعایت بی‌طرفی مجریان و ناظرین و حضور پرشور مردم، شاهد تجلی دموکراسی و حاکمیت مردم بر سرنوشتشان در این دوره خواهیم بود.

