به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا سلامتی شامگاه یکشنبه در برنامه تلویزیونی شبکه لرستان ضمن تبریک و تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب و شهدای جنگ رمضان، اظهار داشت: شهرستان دلفان در ایام جنگ تحمیلی اخیر در زمینه تأمین کالاهای اساسی و آمادگی برای برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد.
شهادت ۶ دلفانی در جنگ رمضان
وی گفت: در جنگ اخیر طی دو مرحله شهرستان شهر نورآباد مورد حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفت و در مجموع شش نفر از این شهرستان به فیض رفیع شهادت نائل شدند.
فرماندار دلفان، ادامه داد: دو نفر از این شهدا در شهرستان و چهار نفر نیز ساکن در سایر نقاط کشور بودند که نشان میدهد شهرستان دلفان هم مانند سایر مناطق کشور مورد کینه و دشمنی قرار گرفت.
سلامتی با بیان اینکه مردم همیشه در صحنه دلفان نیز در این ایام در خیابانها حضور داشتند، گفت: مردم دلفان از اقشار و جریانهای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، بزرگ و کوچک در صحنه حاضر هستند و در میدان پشتیبانی و بیعت با مقام معظم رهبری سنگ تمام گذاشتند.
تأمین کالاهای اساسی در بازار
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بازار شهرستان در این ایام اشاره کرد و افزود: با مدیریت مدبرانه استاندار و بهرهگیری از تجربیات جنگ ۱۲ روزه بهخصوص در زمینه اقلام اساسی خوشبختانه با هیچ کمبودی مواجه نبودیم و اکنون نیز شرایط کاملاً برای مردم عادی هست.
فرماندار دلفان، ادامه داد: در واقع با پیشبینیهای صورتگرفته در زمینه کالاهای اساسی و بازار در شرایط بسیار مطلوبی قرار داریم.
سلامتی، گفت: کسبه شهرستان نیز همراهی و همکاری بسیار مطلوبی در این ایام جهت تأمین نیازهای مردم داشتند.
وی یادآور شد: حتی در روزهای آغازین جنگ باوجود افزایش ۵۰ درصدی جمعیت مهمان به شهرستان، در زمینه سوخت و نان نیز مشکلی وجود نداشت که بخشی از آن هم به علت پشتیبانیهای استاندار، معاونین استاندار و مدیران دستگاههای اداری استان و شهرستان است.
تأیید صلاحیت ۶۵ کاندیدای انتخابات شورای شهر
فرماندار دلفان در بخش دیگری از سخنان خود به آمادگی کامل شهرستان برای برگزاری هفتمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا اشاره کرد و گفت: در حوزه شورای شهر ۶۵ نفر در سه شهر نورآباد، «هفتچشمه» و «برخوردار» به ترتیب با تعداد ۴۵، ۱۳ و ۷ نامزد به رقابت میپردازند.
سلامتی، افزود: در حوزه شوراهای اسلامی روستاها نیز ۹۶۳ نفر تأیید صلاحیت شدهاند و نامزدها برای کسب کرسی شورای ۱۸۷ روستا رقابت خواهند داشت.
وی ادامه داد: از این تعداد روستا ۱۸۰ روستا شورای سهنفره و هفت روستا شورای پنجنفره دارند.
فرماندار دلفان، تصریح کرد: نسبت بهدور قبل انتخابات، تعداد روستاهایی که انتخابات شوراها را خواهند داشت ۵۰ درصد افزایشیافته است.
سلامتی، افزود: با اجرای مر قانون، رعایت بیطرفی مجریان و ناظرین و حضور پرشور مردم، شاهد تجلی دموکراسی و حاکمیت مردم بر سرنوشتشان در این دوره خواهیم بود.
