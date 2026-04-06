کاشت نهال بخشی از احیای چرخه سرزمین؛گونه مناسب اقلیم شاهرود انتخاب شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن آصفری صبح دوشنبه در بازدید از نهالستان منابع طبیعی شاهرود و حضور در مراسم «سرو ایران» این اقدام را رویدادی برای زنده نگه‌داشتن یاد رهبر شهید برشمرد و اظهار داشت: نهال‌ کاری درست نه تنها کاشت یک درخت بلکه بخشی از چرخه احیای یک سرزمین است.

وی ادامه داد: انتخاب صحیح یک گونه مناسب و سازگار با اقلیم منطقه برای کاشت به مهار بیابان‌زایی و پایداری بلند مدت چشم اندازهای طبیعی منطقه منتهی می‌شود.

فرماندار شاهرود به اهمیت حمایت از فعالیت‌های زیست محیطی تاکید کرد و اظهار داشت: تلاش منابع طبیعی نیز در راستای حفاظت از منابع ارزشمند منطقه و پیشبرد اهداف زیست محیطی است.

آصفری اجرای این پویش را گامی برای یادبود شهدای جنگ رمضان دانست و تصریح کرد: دیگر رویکرد مهم این پویش ترویج فرهنگ حفاظت از عرصه های طبیعی و محیط زیست است.

وی افزود: از شهروندان درخواست داریم تا در این پویش مشارکت کرده و به آبادانی و سرسبزی سرزمینمان با کاشت درخت کمک کنند.