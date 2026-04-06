خداداد یارکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سطح زیر کشت چغندر قند پاییزه در شهرستان سرپل‌ذهاب بیش از پنج هزار هکتار است که از این نظر این شهرستان رتبه دوم کشور را در سطح زیر کشت و تولید این محصول به خود اختصاص داده است.

وی افزود: بر اساس برآوردهای انجام شده پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۳۵۰ هزار تن چغندر قند از مزارع این شهرستان برداشت و برای فرآوری به کارخانه‌های قند کشور ارسال شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرپل‌ذهاب با اشاره به مزایای کشت پاییزه این محصول تصریح کرد: چغندر قند پاییزه بخش قابل توجهی از نیاز آبی خود را از بارندگی‌های فصل پاییز و زمستان تأمین می‌کند و به همین دلیل توسعه کشت آن از اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی به شمار می‌رود.

یارکرمی ادامه داد: امسال کشاورزان استقبال قابل توجهی از کشت این محصول داشتند و رغبت زیادی برای افزایش سطح زیر کشت نشان دادند.

وی خاطرنشان کرد: با این حال در راستای رعایت الگوی کشت و به دلیل عدم انعقاد قرارداد از سوی برخی کارخانه‌های قند کشور، از کشت حدود دو هزار هکتار از اراضی جلوگیری شد تا از بروز ضرر و زیان احتمالی برای کشاورزان جلوگیری شود.