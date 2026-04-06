درخشش خراسان جنوبی در مهار تورم و جهش اعتبارات عمرانی

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهدانی صبح دوشنبه در نخستین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه خراسان جنوبی در سال جاری، با تسلیت شهادت جمعی از فرماندهان، نیروهای مسلح و مردم بیگناه در حوادث اخیر، اظهار کرد: حضور گسترده و مستمر مردم استان در صحنههای مختلف، بهویژه در اجتماعات و همراهی با برنامههای مدیریتی، نشاندهنده انسجام و سرمایه اجتماعی بالای خراسان جنوبی و کشور است.
وی با اشاره به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری، افزود: رویکرد اصلی استان در سال جاری، حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی با تأکید بر تقویت وحدت و امنیت ملی است و در همین چارچوب، برنامهریزیها و تصمیمگیریها دنبال میشود.
بهدانی در ادامه با اشاره به دستاورد مهم استان در حوزه شاخصهای اقتصادی، تصریح کرد: خراسان جنوبی برای نهمین ماه متوالی موفق به کسب پایینترین نرخ تورم در کشور شده که این موفقیت حاصل تلاش تیم اقتصادی استان، همراهی بخش خصوصی و صبوری مردم است و حفظ این جایگاه در ماههای آینده از اهمیت بیشتری برخوردار است.
رشد قابل توجه پرداختهای رفاهی و تسویه کامل مطالبات
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان جنوبی با تشریح وضعیت اعتبارات هزینهای استان گفت: در سال گذشته مجموع اعتبارات هزینهای ۲۱ دستگاه اجرایی استان به حدود هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید که عمده آن صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شده است.
وی با بیان اینکه حدود ۶۶ درصد این اعتبارات به حقوق، ۲۳ درصد به مزایا و حدود ۵ درصد به نیروهای شرکتی اختصاص دارد، افزود: سهم سایر هزینهها از جمله آب، برق و سوخت بسیار محدود است که نشاندهنده ساختار هزینهای فشرده در استان است.
بهدانی از تسویه کامل مطالبات بازنشستگان خبر داد و گفت: پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۱۴۰۳ و مطالبات مرخصی آنان به طور کامل پرداخت شده و در حال حاضر هیچگونه بدهی در این بخش وجود ندارد.
وی ادامه داد: با پیگیریهای انجامشده و حمایت استاندار، برای نخستینبار پس از سالها، حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی پیش از پایان سال و در ۲۸ اسفند به حساب آنان واریز شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان جنوبی همچنین از رشد قابل توجه پرداختهای رفاهی خبر داد و اظهار کرد: میانگین پرداختی رفاهی کارکنان از حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۷ میلیون تومان در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده که بیانگر رشد ۱۰۰ درصدی در این حوزه است.
جهش در تخصیص اعتبارات عمرانی و فعالسازی پروژهها
بهدانی در ادامه به وضعیت اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای اشاره کرد و گفت: در سال گذشته مجموع این اعتبارات در استان به حدود ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید که با پیگیریهای انجامشده، بیش از ۷۸.۶ درصد آن تخصیص یافته است.
وی با بیان اینکه بخش مهمی از این منابع از طریق اوراق مالی اسلامی تأمین شده، افزود: با استفاده از این ظرفیت، منابع نقدی قابل توجهی به استان تزریق و به پروژههای عمرانی اختصاص یافت که نقش مهمی در تسریع اجرای طرحها داشته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان جنوبی ادامه داد: از مجموع دستگاههای اجرایی، بیش از ۷۰ دستگاه موفق به جذب بیش از ۸۰ درصد اعتبارات عمرانی خود شدهاند و تنها کمتر از ۱۰ درصد دستگاهها جذب زیر ۵۰ درصد داشتهاند.
بهدانی با اشاره به اثرگذاری این تخصیصها در روند اجرای پروژهها اظهار کرد: بیش از ۵۰ درصد اعتبارات عمرانی بهصورت مؤثر در پروژهها هزینه شده که این موضوع به فعال شدن طرحها و ایجاد اشتغال در استان کمک قابل توجهی کرده است.
وی همچنین از تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات برخی شهرداریها خبر داد و گفت: این اقدام برای نخستینبار در استان محقق شده و میتواند زمینهساز توسعه زیرساختهای شهری باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان جنوبی در پایان با قدردانی از حمایتهای استاندار، نمایندگان مجلس و دستگاههای نظارتی، تأکید کرد: تداوم این روند نیازمند تلاش مضاعف مدیران دستگاههای اجرایی در جذب بهموقع اعتبارات و تسریع در اجرای پروژهها است.
