به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های داخلی هند اعلام کردند که تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و بحران در تنگه هرمز، صنعت استخراج و فرآوری سنگ مرمر در ایالت راجستان را با بحران جدی روبه‌رو کرده است.

بر اساس گزارش منابع صنعتی، ورود محموله‌های سنگ مرمر از ترکیه و عمان به بنادر هند به طور کامل متوقف شده و همزمان صادرات این محصول به کشورهای حاشیه خلیج فارس و برخی کشورهای آفریقایی نیز به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.

آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد تنها در منطقه اودایپور، بخش معدن هر ماه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ کرور روپیه زیان می‌بیند و خسارت روزانه فعالان این صنعت از ۱۰ کرور روپیه فراتر رفته است.

یکی از فعالان صنعت سنگ در این منطقه با اشاره به اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل دریایی گفت: مسیرهای کشتیرانی بسیار غیرقابل پیش‌بینی شده‌اند و تجار به دلیل ریسک بالا حاضر به پذیرش سفارش‌های جدید نیستند. بسیاری از کانتینرها یا با تأخیر به مقصد رسیده‌اند یا اصلاً نرسیده‌اند.

وی هشدار داد در صورت ادامه این وضعیت، شرایط صنعت سنگ در هفته‌های آینده دشوارتر خواهد شد.

این بحران به صنایع وابسته نیز سرایت کرده است. کارخانه‌های تولید کاشی و سرامیک با کاهش تولید روبه‌رو شده‌اند که در نتیجه آن، تقاضا برای مواد معدنی از جمله فلدسپات نیز کاهش یافته است.

بر اساس داده‌های بازار، پیش از بروز این بحران، ماهانه حدود ۱۵ هزار تن مرمر به ارزش تقریبی ۱۰۰ کرور روپیه از ترکیه و عمان وارد هند می‌شد، اما اکنون این روند تقریباً متوقف شده است.

در همین حال، گزارش‌ها حاکی است بین ۲۵ تا ۳۰ کانتینر صادراتی هند که مقصد آنها کشورهای خلیج فارس و آفریقا بوده، در بنادر معطل مانده‌اند.

افزون بر این، افزایش قیمت جهانی نفت و رشد قابل توجه حق بیمه حمل‌ونقل دریایی فشار مضاعفی بر فعالان این صنعت وارد کرده و هزینه‌های استخراج را حدود ۱۰ درصد افزایش داده است.