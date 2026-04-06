نتایج یک نظرسنجی: اوضاع اقتصادی آمریکا در دوره ترامپ بدتر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اسی ای تودی، نتایج یک نظرسنجی که توسط مؤسسه هاروارد کپس/هریس انجام شده نشان می دهد بیشتر از نیمی از رأی دهندگان آمریکایی معتقدند شرایط اقتصادی در دوره ترامپ وخیم تر از دوره جو بایدن رئیس جمهور سابق این کشور شده است.

این در حالی است که ترامپ همواره شرایط اقتصادی دوره بایدن را فاجعه بار توصیف می کرد.

بر اساس این گزارش، شبکه سی ان ان نیز گزارش داد که نتایج یک نظرسنجی که از سوی این شبکه در ابتدای آوریل منتشر شد نشان می دهد 65 درصد از شرکت کنندگان معتقدند سیاست های ترامپ باعث وخامت اوضاع اقتصادی شده است.

یو اس ای تودی نوشت، اعمال تعرفه های سنگین گمرکی و جنگ افروزی علیه ایران باعث افزایش قیمت نفت شد و ترامپ نتوانست قیمت مواد غذایی را کاهش دهد.