برنامه ریزی برای توسعه زیرساخت فناوری و نقش آفرینی در اقتصاد دیجیتال

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در میانه جنگ تحمیلی رمضان برگزار شد، به اهمیت نقش دانشگاهها در توسعه فناوری، لزوم رسیدگی جدی به زیرساختهای فناورانه در مراکز آموزش عالی و تقویت تعاملات میان دانشگاهها و وزارت ارتباطات تأکید شد.
وزیر علوم همچنین با بیان اینکه پیشرفت کشور نیازمند نگاهی توسعهمحور و روحیهای مبتنی بر رشد و نوآوری است، اظهار داشت: با توجه به حملات وحشیانه دشمنان خبیث ایران زمین باید بیش از پیش با رویکردی فعال و آیندهنگر، زمینههای جهش علمی و فناوری کشور را فراهم کنیم.
ستار هاشمی نیز تاکید کرد: دشمن در شرایط فعلی در موقعیت استیصال قرار گرفته و به همین دلیل به رفتارهای وقیحانه روی آورده است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین از مکاتبه با برخی دستگاههای اجرایی خبر داد و گفت: آمادگی خود را برای بسیج ظرفیتهای دانشگاهی اعلام کردهایم تا در دوره «جنگ تحمیلی سوم» و پس از آن؛ دانشگاهها بتوانند نقش مؤثرتری در خدمترسانی بهویژه در حوزههای مرتبط با وزارت ارتباطات ایفا کنند.
در این نشست همچنین بر توسعه اقتصاد دیجیتال و نقشآفرینی واحدهای فناور و شرکتهای دانشبنیان در این حوزه تأکید شد و هر دو مقام مسئول خواستار همافزایی بیشتر برای حمایت از این بخش شدند.
در این دیدار دکتر مهدی پندار، معاون اداری، مالی وزارت علوم، دکتر سید مهدی ابطحی، معاون پژوهشی، دکتر شهیکی، معاون فناوری و نوآوری، دکتر قاسمی، دستیار ویژه وزیر علوم و دکتر زاهدی، مدیر کل فناوری اطلاعات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز حضور داشتند.
