دستورالعمل جدید فعالیت ادارات استان البرز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فراهانی معاونت توسعه منابع و مدیریت استانداری البرز، گفت: کلیه ادارات استان بنا به نیاز به نیروی انسانی با تشخیص مدیر مربوطه با حضور بانوان به میزان حداقل ۲۰ درصد و حداکثر ۵۰ درصد از کارکنان خود به صورت حضوری و مابقی کارکنان به صورت دورکاری فعالیت خواهند کرد.

فراهانی اعلام کرد: اولویت برخورداری از دورکاری بانوان به ترتیب برای افراد زیر می باشد:

افراد توانخواه ( دارای معلولیت)

بانوان باردار

بانوان دارای فرزند معلول

بانوان دارای فرزندان زیر هفت سال

کارکنان مبتلا به بیماری‌های قلبی، ریوی و صعب‌العلاج

پنجشنبه ها نیز تا اطلاع ثانوی کارکنان به صورت دورکاری انجام وظیفه خواهند نمود.

وی تاکید کرد: مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل و نظارت بر عدم ایجاد خلل در خدمت رسانی، بر عهده بالاترین مقام دستگاه می‌باشد.

وی با اشاره از همراهی هم استانی‌های عزیز درخواست کرد: هرگونه مشاهده یا اطلاع از تخلف در خصوص تعطیلی غیرموجه ادارات، عدم حضور کارکنان مطابق با بخشنامه، یا هرگونه قصور در ارائه خدمات ضروری را از طریق آی‌دی ارائه شده @ostandarialborz اعلام کنند.

فراهانی درپایان تصریح کرد: با توجه به شرایط فعلی کشور در راستای ارائه خدمات بهتر به شهروندان و مقابله با توقف هرگونه خدمت‌رسانی، ممکن است این اطلاعیه به روزرسانی شود که همگی از طریق کانال رسمی اطلاع رسانی استانداری البرز به سمع و نظر مخاطبین گرامی خواهد رسید.