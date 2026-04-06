سرلشکر عبداللهی: شهید خادمی عمر خود را در راه پاسداری ازکشور سپری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر «علی عبداللهی» فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) در پی شهادت سرلشکر پاسدار «سید مجید خادمی» رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیامی صادر کرد.



سرلشکر عبداللهی: شهید خادمی عمر خود را در راه پاسداری از امنیت کشور سپری کرد



متن این پیام به شرح زیر است:



شهادت سرافرازانه شهید والامقام، سردار سرلشکر پاسدار مجید خادمی را به محضر حضرت بقیةالله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی)، خانواده معزز شهید و آحاد پاسداران و رزمندگان اسلام و ملت شهیدپرور، تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم.



شهید خادمی که عمر پربرکت خود را در راه پاسداری از ارزش‌های اسلامی، امنیت و دفاع از کشور و ملت عزیز اسلامی سپری کرد، سرانجام به دست خبیث‌ترین تروریست‌های آمریکایی و اسرائیلی با شهادت، در جوار حضرت حق قرار گرفت و با دریافت پاداش الهی به آرزوی دیرینه خود که شهادت بود، رسید. دشمنان آمریکایی صهیونیستی باید بدانند ملت و نیروهای مسلح ما با شهادت فرزندان مجاهد خود، مقاوم‌تر و مصمم‌تر شده و با اراده و انگیزه مضاعف تا پیروزی نهایی، راه شهیدان را تداوم خواهند بخشید و دشمنان ملت و ایران سربلند را سر جایشان خواهند نشاند.



سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص)