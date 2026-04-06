حجت‌الله نادری در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت یاد و نام شهدای دبستان شجره طیبه میناب که در ماه مبارک رمضان به دست دشمن جنایتکار آمریکایی صهیونی به شهادت نائل شدند، اظهار کرد: هم‌زمان با فرارسیدن چهلم این شهدای دانش‌آموز، پویش «بی‌تاب میناب» در استان برگزار می‌شود.

رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک اداره‌کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این پویش در راستای زنده نگه داشتن یاد شهدای نوآموز و دانش‌آموز در جنگ تحمیلی سوم از سوی اداره تعلیم و تربیت کودک استان چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود.

نادری اهداف پویش بی‌تاب میناب را برشمرد و گفت: آشنایی با فرهنگ مقاومت و ایثار، آشنایی کودکان با شهدای نوآموز و دانش‌آموز، تقویت روحیه همبستگی ملی در میان کودکان و ایجاد فضای آموزشی و پرورشی مملو از معنویت و ایمان از مهم‌ترین اهداف است.

وی بیان کرد: این پویش در ۲ محور شامل تولیدات مربیان کودکستان‌های استان چهارمحال و بختیاری مرتبط با اهداف پویش و نیز فعالیت‌های نوآموزان پیش‌دبستانی در حوزه نقاشی، دست‌ورزی، سرود، شعر خوانی و ... برنامه‌ریزی شده است.

رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک اداره‌کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با تصریح اینکه پویش بی‌تاب میناب از امروز ۱۷ فروردین آغاز شده است، افزود: این پویش تا ۲۰ فروردین‌ماه و در ایام چهلمین روز شهادت این کودکان دانش‌آموز ادامه دارد.