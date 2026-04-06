متن کامل این پیام به شرح زیر است:
بسم رب الشهداء و الصدیقین
«فَرِحِینَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَیَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِینَ لَمْ یَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ» (سوره مبارکه آلعمران - ۱۷۰)
سردار سرلشکر پاسدار شهید سید مجید خادمی که عمر عزیز خویش را در راه حفاظت و پاسداری از کیان ایران اسلامیِ سربلند و مقتدر گذراند، مزد مجاهدتهای مخلصانهی خویش را با وصالی شادمانه به حضرت حق دریافت نمود.
آن مرد فداکار که نزدیک به نیم قرن در عرصههای مختلف گمنامی جامعهی اطلاعاتی از جمله ریاست سازمان حفاظتاطلاعات وزارت دفاع، ریاست سازمان حفاظتاطلاعات سپاه پاسداران و ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نقشی بیبدیل داشت و بارها دشمنان آمریکایی و صهیونیستی را خوار و ذلیل و تحقیر نمود، عاقبت به دست شقیترین اشقیاء به شهادت رسید.
حبیب جبههی گمنامی که در میانهی جنگ ترکیبی و اطلاعاتی، سکاندار یکی از ارکان محوری جامعه اطلاعاتی شد، برای خنثیسازی تهدیدات دشمن داخلی و خارجی در همافزایی مثال زدنی با وزیر شهید و مجاهد اطلاعات، الگویی جدید در جامعهی اطلاعاتی رقم زدند.
شهادت این فرمانده شجاع و دلیر را به مقام معظم رهبری(حفظه الله)، سپاه پر افتخار پاسداران انقلاب اسلامی، خانواده گرامی و گمنامان جامعهی اطلاعاتی تسلیت گفته و از درگاه حضرت باریتعالی مسئلت داریم همهی همسنگران آن شهید سعید در جامعهی اطلاعاتی را در ادامه مسیر دفاع مقدس به مصداق آیهی «ولاتهنوا و لاتحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مومنین»، غم و اندوهی به خود راه نداده و با عنایات الهی، موفق به تنبیه متجاوزان غدار به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گرداند.
نظر شما