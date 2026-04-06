۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۰۱

۷۲۶ تبعه ایرانی مقیم کشورهای عربی از مرز دوغارون وارد کشور شدند

مشهد- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار تایباد گفت: ۷۲۶ نفر از اتباع ایرانی مقیم کشورهای عربی طی ۱۹ روز گذشته از طریق گذرگاه رسمی دوغارون وارد ایران شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رجبی ظهر دوشنبه در نخستین جلسه کمیته هماهنگی مرز زمینی دوغارون اظهار کرد: این مسافران از مسیر هوایی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به مقصد شهر هرات افغانستان پرواز کردند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار تایباد بیان کرد: اتباع ایرانی مقیم کشورهای عربی طی سه مرحله در قالب سه گروه بعد از انجام مراحل قانونی خود از طریق افغانستان وارد دوغارون شده و این گذرگاه را به مقصد مشهد ترک کرده اند.

وی ادامه داد: تعداد ۲۱ دستگاه اتوبوس برای جابه جایی آنها در مرز دوغارون از سوی انجمن صنفی حمل و نقل تایباد تامین شده بود.

رجبی گفت: هماهنگی ورود این تعداد ایرانی از کشورهای عربی به ایران از سوی استانداری خراسان رضوی، سرکنسولگری ایران در هرات، نمایندگی وزارت امورخارجه در خراسان رضوی و اداره کل اتباع و امور مهاجرین خارجی استان و دستگاههای متولی در شهرستان تایباد انجام شده است.

به گفته معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار تایباد، پیش بینی ارائه خدمات لازم از سوی دستگاه‌های متولی کشوری، استانی و شهرستانی برای ورود احتمالی شمار دیگری از اتباع ایرانی که در کشورهای عربی مقیم هستند و یا به این کشورها سفر کرده اند در معبر دوغارون انجام شده است.

