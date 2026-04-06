۷۲۶ تبعه ایرانی مقیم کشورهای عربی از مرز دوغارون وارد کشور شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رجبی ظهر دوشنبه در نخستین جلسه کمیته هماهنگی مرز زمینی دوغارون اظهار کرد: این مسافران از مسیر هوایی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به مقصد شهر هرات افغانستان پرواز کردند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار تایباد بیان کرد: اتباع ایرانی مقیم کشورهای عربی طی سه مرحله در قالب سه گروه بعد از انجام مراحل قانونی خود از طریق افغانستان وارد دوغارون شده و این گذرگاه را به مقصد مشهد ترک کرده اند.

وی ادامه داد: تعداد ۲۱ دستگاه اتوبوس برای جابه جایی آنها در مرز دوغارون از سوی انجمن صنفی حمل و نقل تایباد تامین شده بود.

رجبی گفت: هماهنگی ورود این تعداد ایرانی از کشورهای عربی به ایران از سوی استانداری خراسان رضوی، سرکنسولگری ایران در هرات، نمایندگی وزارت امورخارجه در خراسان رضوی و اداره کل اتباع و امور مهاجرین خارجی استان و دستگاههای متولی در شهرستان تایباد انجام شده است.

به گفته معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار تایباد، پیش بینی ارائه خدمات لازم از سوی دستگاه‌های متولی کشوری، استانی و شهرستانی برای ورود احتمالی شمار دیگری از اتباع ایرانی که در کشورهای عربی مقیم هستند و یا به این کشورها سفر کرده اند در معبر دوغارون انجام شده است.