کیومرث اعظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تمهیدات اندیشیده شده برای میزبانی از مسافران نوروزی، از ابتدای سال تا ۱۵ فروردین‌ماه، بیش از ۱۰۵ هزار و ۴۲۷ نفر از گردشگران و هموطنان در مراکز اقامتی رسمی، غیررسمی و اضطراری استان کرمانشاه اسکان یافته‌اند.

وی با اشاره به استقبال چشمگیر مسافران از اماکن دیدنی استان افزود: در این بازه زمانی، بیش از ۴۲۳ هزار نفر از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان بازدید کرده‌اند که در این میان، مجموعه تاریخی و فرهنگی طاق‌بستان با ثبت آمار قابل توجه مسافران، در جایگاه دومین اثر پربازدید کشور در ایام نوروز قرار گرفت.

سرپرست اداره‌کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان کرمانشاه در ادامه به اقدامات نظارتی مستمر در حوزه گردشگری اشاره و تصریح کرد: از ۲۵ اسفندماه سال گذشته تا ۱۳ فروردین سال جاری، ۱۴ تیم نظارتی در سطح استان فعال بودند که در مجموع یک هزار و ۴۳۶ بازدید از مراکز اقامتی و پذیرایی انجام دادند.

اعظمی در پایان با بیان اینکه در این مدت تنها یک مورد شکایت ثبت شد که به سرعت مورد رسیدگی قرار گرفت، خاطرنشان کرد: طی این بازدیدهای میدانی، ۱۳۳ تذکر و ۲۳ اخطار کتبی برای واحدهای مختلف صادر شد و در مقابل، ۳۱ واحد اقامتی و پذیرایی نیز به دلیل ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت گردشگران، مورد تقدیر قرار گرفتند.