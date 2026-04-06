اسماعیل محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح تشدید نظارت بهداشتی و شرعی با هدف صیانت از سلامت عمومی جامعه و اطمینان از عرضه فرآورده‌های سالم و بهداشتی به شهروندان، از ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ در سطح شهرستان دیر اجرا شد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دیر افزود: در طول اجرای این طرح، کارشناسان دامپزشکی در شیفت‌های مختلف کاری و حتی در ایام تعطیل، به‌صورت مستمر از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی بازدید کردند که در مجموع ۴۱۸ مورد بازدید بهداشتی از این مراکز به ثبت رسید.

محمودی ادامه داد: در جریان این بازرسی‌ها، مواردی از تخلف بهداشتی نیز مشاهده شد که در همین راستا ۹ مورد اخطاریه بهداشتی صادر و مراکز متخلف برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان دیر همچنین از معدوم‌سازی ۹۲ کیلوگرم فرآورده غیر بهداشتی و غیرقابل مصرف خبر داد و تصریح کرد: این فرآورده‌ها در جریان بازدیدهای انجام‌شده شناسایی و با رعایت ضوابط بهداشتی از چرخه مصرف انسانی خارج شدند.

وی با تأکید بر تداوم نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی در طول سال، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در عرضه فرآورده‌های خام دامی، موضوع را برای پیگیری به اداره دامپزشکی شهرستان اطلاع دهند.