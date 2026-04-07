۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۴۱

نیوزویک: گمانه‌زنی‌ها درباره برکناری ترامپ افزایش یافته است

یک رسانه آمریکایی با اشاره به تبعات تجاوز واشنگتن به خاک ایران اعلام کرد گمانه زنی ها درباره برکناری رئیس جمهوری این کشور افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آمریکایی نیوزویک در گزارشی نوشته است: بازارهای پیش‌بینی که احتمال برکناری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از طریق متمم ۲۵ قانون اساسی را رصد می‌کنند، در آخر هفته روندی صعودی داشتند. این موضوع نشان می‌دهد که با تشدید جنگ با ایران و جنجال‌هایی که اظهارات اخیر ترامپ به پا کرده، گمانه‌زنی‌ها درباره آینده او هم داغ‌تر شده است.

این رسانه غربی تصریح کرد: در «کالشی»، یکی از بزرگترین سکوهای قانونی پیش‌بینی در آمریکا، حجم معاملات شرط‌بندی بالا رفت؛ کاربران روی این شرط بندی می‌کردند که آیا کابینه دست به کار می‌شود و رئیس‌جمهور را ناتوان از انجام وظایف اعلام می‌کند یا نه.

نیوزویک افزود: این افزایش تقاضا در میانه یک بحران جهانی اتفاق افتاده؛ جنگی که سیاست خارجی آمریکا را دگرگون کرده و حالا سوالات زیادی را درباره نحوه تصمیم‌گیری در بالاترین سطوح دولت مطرح کرده است. متمم ۲۵ یکی از مهم‌ترین ابزارهای قانون اساسی آمریکاست. بر اساس این متمم، معاون رئیس‌جمهور و اکثر اعضای کابینه می‌توانند اعلام کنند که رئیس‌جمهور توانایی انجام وظایفش را ندارد.

    • IR ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      بعید است. ما باید تنش را کاهش دهیم
    • IR ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      اره این باید حتما برکنار بشه نظم جهان بهم ریخته و مردم دنیا شاکی هستن بشدت
    • فریدون IR ۰۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      بر کناری ترامپ مخوف به سبک بر کناری کندی ممکن است .

