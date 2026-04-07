مرمت ۲۵۶ رشته قنات در دل کویر؛ ۱۲۱ میلیارد تومان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، قناتها، این رگهای پنهان در زمین، سالها بود که در سکوت خاک آرمیده بودند. رگهایی که روزگاری با هر قطرهشان حیات میجوشید و آواز زندگی در مزرعهها میپیچید. اما خشکسالی و بیمهری زمان، تن آنها را خسته و ترکخورده کرده بود.
اکنون، دوباره در دل تاریکی خاک، نور امیدی جریان یافته است. دستان تلاشگر متخصصان و مسئولان، زخمهای کهنه را مرهم گذاشتند و رگهای خشکیده زمین را به تپش بازگرداندند.
مرمت و بازسازی ۲۵۶ رشته قنات طی سال گذشته، نه تنها بارقههای امید را به روستاییان بازگردانده بلکه کشاورزی را رونقی دیگر بخشیده است.
۷۷ کیلومتر از مسیر قنوات احیا شد
مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در این خصوص در گفتگو با مهر از مرمت و بازسازی ۲۵۶ رشته قنات در استان طی سال ۱۴۰۴ خبر داد و افزود: عملیات انجامشده در مجموع بیش از ۷۷ کیلومتر از مسیر قنوات استان را شامل میشود.
محمدی ادامه داد: برای اجرای این طرحها بالغ بر ۱۲۱ میلیارد تومان با مشارکت بهرهبرداران هزینه شده که این اقدام علاوه بر تقویت منابع آبی، موجب افزایش امید و انگیزه در میان کشاورزان مناطق خشک استان شده است.
وجود بیش از ۶ هزار رشته قنات در استان
مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی جهاد کشاورزی با اشاره به وجود ۶ هزار و ۹۸۳ رشته قنات در خراسان جنوبی گفت: این استان بیشترین تعداد قنوات را در کشور داراست و حدود ۲۵ درصد از حجم منابع آبی آن از طریق قنوات تأمین میشود.
محمدی تأکید کرد: آب قنوات بهعنوان باکیفیتترین و بهرهورترین منابع آبی استان شناخته میشود و مرمت آنها نشاندهنده مشارکت مؤثر مردم در صیانت از منابع طبیعی و توسعه پایدار بخش کشاورزی است.
