اتمام بازسازی ۲ قنات در میامی؛ احیای قنوات برای صیانت از منابع آب

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی عصر پنجشنبه در بازدید از قنات آب وزه و کلاته سادات علیا در میامی خبر داد و بیان کرد: ‌رویکرد این طرح تامین و پایداری منابع آبی کشاورزی است.

وی قنات را مهمترین زیرساخت سنتی و موثر در آبرسانی اراضی کشاورزی دانست و افزود: با تلاش بهره برداران محلی خوشبختانه عملیات مرمت و بازسازی هر دو قنات به پایان رسیده و آماده بهره برداری است.

مدیر جهاد کشاورزی میامی از هزینه کرد چهار هزار و ۵۰۰ میلیون ریالی برای این قنات میامی خبر داد و یادآور شد: این سرمایه گذاری در راستای صیانت از منابع آبی شهرستان و حمایت از تولید انجام گرفته است.

حسینی با تاکید به اینکه مرمت، لایروبی و احیای قنات ها با جدیت در دستور کار است، اظهار داشت: این اقدامات در پیشگیری هدر رفت منابع آبی و همچنین تقویت تولید در منطقه اثر گذار است.

وی اضافه کرد: با توجه به نقش قنات ها در استمرار تولید، حفظ بهره وری آب و تقویت معیشت بهره برداران، بازسازی آن ها در دستور کار جهاد کشاورزی میامی قرار دارد.