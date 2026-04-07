به گزارش خبرگزاری مهر، در پی آغاز به کار پویش سراسری پرافتخار و عزت‌مندانه جانفدا برای دفاع از میهن عزیز و سربلندمان، اصغر جهانگیر، سخنگو و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با انتشار متنی خطاب به ملت افتخار آفرین ایران به این پویش پیوست و نوشت: اینجانب به تأسی از امت عزیز ایران اسلامی با افتخار ضمن پیوستن به این پویش عظیم ملی، آمادگی خود برای جانفشانی در راه آرمان‌های مردم و سرزمین مقدس ایران اعلام می‌کنم.

در این یادداشت آمده است: «ملت عزیز و تمدن ساز ایران اسلامی. اکنون که در میانه جنگ تحمیلی سوم مستکبرین عالم رژیم پلید صهیونیستی و آمریکای جنایت کار علیه تمدن و سرمایه‌های انسانی و الهی و میهنی ایران عزیز قرار داریم، خیل عظیم و میلیونی ملت ایران با شوق و شور فراوان برای دفاع از عظمت ملی و مام میهن و ارزش‌های الهی و اسلامی و معنوی کشور، دست به دست هم داده و با اقتدار در پشت سر رخبری فرزانه انقلاب اسلامی و رزمندگان غیور و با کفایت خود در نیروهای مسلح کشور ایستاده‌اند.

مردم عزیز و سلحشور ایران اسلامی در جای جای سرزمین با انواع سلیقه‌ها و منش‌ها، امروز یکصدا و متحد مقابل تجاوزگری و تعدی و زورگویی دیو صفتان عالم صف آرایی کرده و بدین وسیله قدرت ملی خود را به رخ بدخواهان و دشمنان این آب و خاک مقدس کشیده‌اند.

ملت شجاع و با ایمان ایران عزیز با تأسی به امام شهید خود با پیگیری انواع روش‌های دفاع از اعتقادات میهنی، امروزه صحنه‌های بدیع و پر ابهتی را برای تاریخ و آیندگان رقم زده و مقاومت ملی در برابر دشمن عنود و جاهل را نمایانگر کرده و شکست‌های پی در پی را به او تحمیل نموده‌اند.

امروز در خیابان‌ها و میدان رزم علیه استکبار، تجلی آیه شریفه‌ای که رهبری شهید و عزیز ما بارها توجه به آن را گوشزد می‌فرمود به خوبی عیان شده که "و لینصرن الله من ینصره " و دست خدا در پشت جماعت ملتی قرار گرفته که از بن دندان آماده ایثار و نثار جان برای اعتلای کشور و اسلام هستند.

در یک نمونه، مردم یگانه ایران ما، با راه اندازی پویش سراسری و میلیونی جانفدا، دلیری، غیرت، عظمت و صلابت خود را عیان نموده و بدین وسیله باردیگر همبستگی خود در دفاع جانانه و قهرمانانه از ایران را آشکار ساخته‌اند.

بامید سرافرازی و سربلندی هرچه بیشتر ایران و هزیمت نهایی جبهه کفر و الحاد؛ فدایی ایران و مردم عزیز آن».