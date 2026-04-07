به گزارش خبرگزاری مهر، در پی آغاز به کار پویش سراسری پرافتخار و عزتمندانه جانفدا برای دفاع از میهن عزیز و سربلندمان، اصغر جهانگیر، سخنگو و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با انتشار متنی خطاب به ملت افتخار آفرین ایران به این پویش پیوست و نوشت: اینجانب به تأسی از امت عزیز ایران اسلامی با افتخار ضمن پیوستن به این پویش عظیم ملی، آمادگی خود برای جانفشانی در راه آرمانهای مردم و سرزمین مقدس ایران اعلام میکنم.
در این یادداشت آمده است: «ملت عزیز و تمدن ساز ایران اسلامی. اکنون که در میانه جنگ تحمیلی سوم مستکبرین عالم رژیم پلید صهیونیستی و آمریکای جنایت کار علیه تمدن و سرمایههای انسانی و الهی و میهنی ایران عزیز قرار داریم، خیل عظیم و میلیونی ملت ایران با شوق و شور فراوان برای دفاع از عظمت ملی و مام میهن و ارزشهای الهی و اسلامی و معنوی کشور، دست به دست هم داده و با اقتدار در پشت سر رخبری فرزانه انقلاب اسلامی و رزمندگان غیور و با کفایت خود در نیروهای مسلح کشور ایستادهاند.
مردم عزیز و سلحشور ایران اسلامی در جای جای سرزمین با انواع سلیقهها و منشها، امروز یکصدا و متحد مقابل تجاوزگری و تعدی و زورگویی دیو صفتان عالم صف آرایی کرده و بدین وسیله قدرت ملی خود را به رخ بدخواهان و دشمنان این آب و خاک مقدس کشیدهاند.
ملت شجاع و با ایمان ایران عزیز با تأسی به امام شهید خود با پیگیری انواع روشهای دفاع از اعتقادات میهنی، امروزه صحنههای بدیع و پر ابهتی را برای تاریخ و آیندگان رقم زده و مقاومت ملی در برابر دشمن عنود و جاهل را نمایانگر کرده و شکستهای پی در پی را به او تحمیل نمودهاند.
امروز در خیابانها و میدان رزم علیه استکبار، تجلی آیه شریفهای که رهبری شهید و عزیز ما بارها توجه به آن را گوشزد میفرمود به خوبی عیان شده که "و لینصرن الله من ینصره " و دست خدا در پشت جماعت ملتی قرار گرفته که از بن دندان آماده ایثار و نثار جان برای اعتلای کشور و اسلام هستند.
در یک نمونه، مردم یگانه ایران ما، با راه اندازی پویش سراسری و میلیونی جانفدا، دلیری، غیرت، عظمت و صلابت خود را عیان نموده و بدین وسیله باردیگر همبستگی خود در دفاع جانانه و قهرمانانه از ایران را آشکار ساختهاند.
اینجانب نیز به تأسی از امت عزیز ایران اسلامی با افتخار ضمن پیوستن به این پویش عظیم ملی، آمادگی خود برای جانفشانی در راه آرمانهای مردم و سرزمین مقدس ایران اعلام میکنم.
بامید سرافرازی و سربلندی هرچه بیشتر ایران و هزیمت نهایی جبهه کفر و الحاد؛ فدایی ایران و مردم عزیز آن».
