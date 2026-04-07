تیم ملی کشتی آزاد راهی قرقیزستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی آسیا روزهای ۲۱ لغایت ۲۳ فروردین ماه در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار می شود.
اسامی نفرات اعزامی به شرح زیر است:
۵۷ کیلوگرم: میلاد والی زاده
۶۱ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان
۶۵ کیلوگرم: پیمان نعمتی
۷۰ کیلوگرم: سینا خلیلی
۷۴ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی
۷۹ کیلوگرم: مهدی یوسفی
۸۶ کیلوگرم: کامران قاسم پور
۹۲ کیلوگرم: محمدمبین عظیمی
۹۷ کیلوگرم: امیرعلی آذرپیرا
۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع
سرمربی: پژمان درستکار
مربیان: احسان امینی - فرید دژم خوی - فرشید قبادی - مصطفی آقاجانی
بدنساز: علی قاسم نیان
ماساژور: سجاد امیری
سرپرست: محمدجواد یزدانی نیا
بر اساس برنامه این رقابت ها، مسابقات اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم روزهای ۲۱ و ۲۲ و مسابقات اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم روزهای ۲۲ و ۲۳ فروردین ماه برگزار می شود.
