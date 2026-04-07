۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۵۰

پاسخ بنیامین به تهدید ترامپ؛ دستانم را ستون یک پل می‌کنم

بنیامین بهادری خواننده موسیقی پاپ شب گذشته با حضور نمادین در پل طبیعت تهران که به دلیل جنگ تحمیلی رمضان تعطیل شده اقدام به شعر خوانی با هدف هم دردی با مردم کرد.

دریافت 64 MB

به گزارش خبرنگار مهر، بنیامین بهادری خواننده موسیقی پاپ با انتشار ویدیویی کوتاه از حضور نمادینش در پل طبیعت تهران که با هدف افزایش تاب آوری هم وطنان در شرایط سخت جنگ تحمیلی رمضان انجام گرفته بود، گفت: اینجا پل طبیعت تهران است و منم در تهران هستم. امشب دوست دارم شعری از حافظ را با شما بخوانم. البته پل طبیعت تعطیل بود اما دوستان اجازه دادند تا به اینجا بیاییم و دقایقی فیلم بگیریم. امیدوارم هرجا هستید حال ایران و شما عزیزان خوب باشد.

وی در پایان در واکنش به تهدیدهای دشمن مبنی بر حمله به پل ها و زیر ساخت های کشور عنوان کرد: امشب دستانم را ستون یک پل می کنم. مراقب باشید.

علیرضا سعیدی

