کمک ۱۰ میلیونی به ۶ هزار سالمند تحت پوشش کمیته امداد تهران

رضا علیشیری در گفتگو با خبرنگار مهر، از ارائه بیش از ۶ میلیارد تومان خدمات حمایتی به سالمندان تحت پوشش کمیته امداد استان تهران در ماه رمضان خبر داد.
علیشیری، با اشاره به آغاز طرح «رمضان» از ۹ اسفندماه، اظهار داشت: در این مدت، خدمات گستردهای به سالمندان و خانوادههای تحت پوشش استان تهران ارائه شده است.
وی با بیان اینکه ۴۲ هزار و ۹۸۳ سالمند بالای ۶۰ سال تحت حمایت کمیته امداد استان تهران قرار دارند، افزود: از ۹ اسفندماه تاکنون، بیش از ۶ میلیارد تومان با هدف حمایت از سالمندان بهویژه بیماران و افراد اجارهنشین پرداخت شده که در این مرحله، به ۶ هزار سالمند، هر نفر یک میلیون تومان واریز شده است.
علیشیری ادامه داد: همچنین پس از پایان ماه مبارک رمضان و در عید سعید فطر، ۵ میلیارد تومان از محل وجوهات شرعی و فطریه مردمی به حساب ۵ هزار مددجو با اولویت سالمندان و افراد زمینگیر واریز خواهد شد.
وی تأکید کرد: طبق ابلاغ رئیس کمیته امداد، در طول اجرای طرح رمضان هیچ مددجویی از چرخه خدمات خارج نشد و تمامی مددکاران بدون استثنا در خدمترسانی حضور داشتند؛ حتی امکان جذب مددجوی جدید نیز در این دوره فراهم و تقویت شد.
علیشیری از ادامه طرحها تا پایان ماه رمضان خبر داد و یادآور شد: پویش «ایران همدل» با هدف حمایت از نیازمندان آسیبدیده راهاندازی شده و کمکهای مردمی در آن صرف بازسازی منازل و رفع نیازهای ضروری خانوادههای تحت پوشش میشود.
روشهای مشارکت مردمی در این پویش شامل شمارهگیری کد دستوری #۰۲۱۸۸۷۷ و واریز به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۲۰۰۸ اعلام شده است.
مدیر روابط عمومی کمیته امداد استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون یکی از خانوادههای تحت پوشش در تهران دچار آسیب جزئی شده که عملیات مرمت آن انجام شده است،همچنین در مجموع، تعدادی از مددجویان کمیته امداد در حوادث جنگ رمضان به شهادت رسیدند و بالغ بر ۴۷۱ خانوار حادثهدیده هستند.
